Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Один из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаил Ханий был убит 31 июля в столице Ирана.
Главные тезисы
- ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, хотя сам Израиль не комментировал ситуацию.
- Исмаил Ханий был долгое время политическим лидером ХАМАС, принимал участие в мирных переговорах и считался мировым террористом по решению США.
- Международный уголовный суд потребовал ордер на арест Исмаила Хании, считая его ответственным за военные преступления и преступления против человечества.
Что известно об убийстве Исмаила Хания
Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции, Исмаила Ханию убили во время "израильского рейда" на его резиденцию в Тегеране утром 31 июля.
После этого инцидента он и один из его телохранителей погибли.
CNN пишет, что в отдельном заявлении ХАМАС заявил, что Хания был убит во время "израильского рейда по его резиденции" в Тегеране после того, как он принимал участие в инаугурации иранского президента.
Сам Израиль пока не комментировал информацию. Однако ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране.
Что известно об Исмаиле Хании
62-летний Хания был многолетним политическим лидером ХАМАС. В 2004 году его назначили членом тайного "коллективного руководства", а в 2006 году — премьер-министром Палестинской автономии.
В 2017 году он возглавил группировку — и вскоре после этого был назван Соединенными Штатами "специально определенным мировым террористом".
В течение многих лет он принимал участие в мирных переговорах с бывшим президентом США Джимми Картером и встречался с другими мировыми лидерами, включая эмира Катара шейха Хамада бин Халифу Аль Тани и китайского дипломата Ван Кецзяня в начале этого года.
По данным ХАМАС, в апреле в результате израильских авиаударов погибли три сына Гании и четверо его внуков.
Тогда находившийся в Катаре Хания настаивал, что их смерть не повлияет на переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.
Международный уголовный суд потребовал ордер на арест Исмаила Хании. Его и ряд других лидеров ХАМАС считают ответственными за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 боевиками ХАМАС.
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