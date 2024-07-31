Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Один из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаил Ханий был убит 31 июля в столице Ирана.

Что известно об убийстве Исмаила Хания

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции, Исмаила Ханию убили во время "израильского рейда" на его резиденцию в Тегеране утром 31 июля.

После этого инцидента он и один из его телохранителей погибли.

روابط عمومی کل سپاه: آقای دکتر #اسماعیل_هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند pic.twitter.com/sYjJPv5YXU — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 31, 2024

CNN пишет, что в отдельном заявлении ХАМАС заявил, что Хания был убит во время "израильского рейда по его резиденции" в Тегеране после того, как он принимал участие в инаугурации иранского президента.

Сам Израиль пока не комментировал информацию. Однако ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране.

Что известно об Исмаиле Хании

62-летний Хания был многолетним политическим лидером ХАМАС. В 2004 году его назначили членом тайного "коллективного руководства", а в 2006 году — премьер-министром Палестинской автономии.

В 2017 году он возглавил группировку — и вскоре после этого был назван Соединенными Штатами "специально определенным мировым террористом".

В течение многих лет он принимал участие в мирных переговорах с бывшим президентом США Джимми Картером и встречался с другими мировыми лидерами, включая эмира Катара шейха Хамада бин Халифу Аль Тани и китайского дипломата Ван Кецзяня в начале этого года.

По данным ХАМАС, в апреле в результате израильских авиаударов погибли три сына Гании и четверо его внуков.

Тогда находившийся в Катаре Хания настаивал, что их смерть не повлияет на переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.