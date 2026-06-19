Лідери Італії та Іспанії розсварилися під час саміту ЄС

Очільники італійського та іспанського урядів Джорджа Мелоні та Педро Санчес влаштували публічну суперечку щодо питання мігрантів просто під час саміту Європейського союзу.

Що відомо про сварку Мелоні і Санчеса

За словами журналістів, лідерка Італії вирішила не приховувати своє обурення через схвалення іспанським урядом програми масової легалізації, у межах якої легальний статус отримають близько 500 тисяч мігрантів.

Дії Іспанії зачіпають її сусідів, — наголосила Мелоні. Поширити

Як стверджують інсайдери, суперечка розгорілася через те, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен похвалила дії Роберти Метсоли та Європейського парламенту щодо ухвалення законодавства, яке дозволяє створювати центри депортації за межами Європи.

На цьому тлі вона звернулася з проханням приділяти питанням міграції більше уваги у порядку денному Європейської ради.

За словами Фредеріксен, лідери повинні пильніше стежити за політикою, яку проводять інші столиці країн ЄС.