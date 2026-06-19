Лідери Італії та Іспанії розсварилися під час саміту ЄС
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Лідери Італії та Іспанії розсварилися під час саміту ЄС

Мелоні
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Джерело:  Euractiv

Очільники італійського та іспанського урядів Джорджа Мелоні та Педро Санчес влаштували публічну суперечку щодо питання мігрантів просто під час саміту Європейського союзу.

Головні тези:

  • Незабаром в Іспанії легальний статус отримають близько 500 тисяч мігрантів.
  • Це рішення спровокувало шквал критики на адресу Санчеса з боку Мелоні.

Що відомо про сварку Мелоні і Санчеса

За словами журналістів, лідерка Італії вирішила не приховувати своє обурення через схвалення іспанським урядом програми масової легалізації, у межах якої легальний статус отримають близько 500 тисяч мігрантів.

Дії Іспанії зачіпають її сусідів, — наголосила Мелоні.

Як стверджують інсайдери, суперечка розгорілася через те, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен похвалила дії Роберти Метсоли та Європейського парламенту щодо ухвалення законодавства, яке дозволяє створювати центри депортації за межами Європи.

На цьому тлі вона звернулася з проханням приділяти питанням міграції більше уваги у порядку денному Європейської ради.

За словами Фредеріксен, лідери повинні пильніше стежити за політикою, яку проводять інші столиці країн ЄС.

Санчес розкритикував цю жорстку позицію, що спонукало Мелоні підтримати Фредеріксен і водночас піддати критиці дружню до мігрантів політику Іспанії, яка, на її думку, впливає на всю Шенгенську зону.

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