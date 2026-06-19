Лидеры Италии и Испании рассорились во время саммита ЕС
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Политика
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Лидеры Италии и Испании рассорились во время саммита ЕС

Что известно о ссоре Мелони и Санчеса
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Источник:  Euractiv

Руководители итальянского и испанского правительств Джорджа Мэлони и Педро Санчес устроили публичный спор по вопросу мигрантов прямо во время саммита Европейского союза.

Главные тезисы

  • В скором времени в Испании легальный статус получат около 500 тысяч мигрантов.
  • Это решение спровоцировало шквал критики в адрес Санчеса со стороны Мэлони.

Что известно о ссоре Мелони и Санчеса

По словам журналистов, лидер Италии решила не скрывать свое возмущение из-за одобрения испанским правительством программы массовой легализации, в рамках которой легальный статус получат около 500 тысяч мигрантов.

Действия Испании затрагивают ее соседей, — подчеркнула Мэлони.

Как утверждают инсайдеры, ссора разгорелась из-за того, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен похвалила действия Роберты Метсолы и Европейского парламента по принятию законодательства, позволяющего создавать центры депортации за пределами Европы.

На этом фоне она обратилась с просьбой уделять вопросам миграции больше внимания в повестке дня Европейского совета.

По словам Фредериксен, лидеры должны пристальнее следить за политикой, проводимой другими столицами стран ЕС.

Санчес раскритиковал эту жесткую позицию, что побудило Мэлони поддержать Фредериксен и одновременно подвергнуть критике дружественную к мигрантам политику Испании, которая, по ее мнению, влияет на всю Шенгенскую зону.

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