Лидеры Италии и Испании рассорились во время саммита ЕС

Руководители итальянского и испанского правительств Джорджа Мэлони и Педро Санчес устроили публичный спор по вопросу мигрантов прямо во время саммита Европейского союза.

Что известно о ссоре Мелони и Санчеса

По словам журналистов, лидер Италии решила не скрывать свое возмущение из-за одобрения испанским правительством программы массовой легализации, в рамках которой легальный статус получат около 500 тысяч мигрантов.

Действия Испании затрагивают ее соседей, — подчеркнула Мэлони. Поделиться

Как утверждают инсайдеры, ссора разгорелась из-за того, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен похвалила действия Роберты Метсолы и Европейского парламента по принятию законодательства, позволяющего создавать центры депортации за пределами Европы.

На этом фоне она обратилась с просьбой уделять вопросам миграции больше внимания в повестке дня Европейского совета.

По словам Фредериксен, лидеры должны пристальнее следить за политикой, проводимой другими столицами стран ЕС.