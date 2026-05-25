Лідерка опозиції Білорусі Тихановська прибула до Києва на запрошення Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Лідерка опозиції Білорусі Тихановська прибула до Києва на запрошення Зеленського

Тихановська
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська на запрошення Президента України Володимира Зеленського уранці 25 травня прибула до Києва зі своїм першим візитом в Україну.

Головні тези:

  • Світлана Тихановська прибула до Києва на запрошення Президента України Володимира Зеленського.
  • Тихановська відвідає Київ та візьме участь у Міжнародному саміті міст та регіонів, спрямованому на залучення міжнародної підтримки для відновлення країни.

Тихановська вперше відвідала Київ на запрошення Зеленського

Про це повідомляє видання "Зеркало".

Разом із Тихановською в українську столицю прибули її радники Франак Вячорка, Денис Кучинський та Анатолій Лебедько, заступник керівниці Об’єднаного перехідного кабінету (ОПК) Павло Латушко, керівник апарату ОПК Валерій Мацкевич та представниця ОПК із соціальних питань Ольга Зазулінська.

Зазначається, що у Тихановської запланована зустріч із керівництвом України.

Також вона візьме участь у Міжнародному саміті міст та регіонів. Це щорічна подія в рамках діяльності Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, спрямована на залучення міжнародної підтримки для відновлення країни.

Тихановська у потязі “Укрзалізниці”

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга на онлайн-брифінгу 22 травня анонсував візит Тихановської до України, який мав відбутися «незабаром».

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Тихановська закликала білорусів вийти на антивоєнну акцію 24 лютого
Тихановська закликала білорусів вийти на антивоєнну акцію 24 лютого
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Тихановська та полк Калиновського звернулися до білорусів — відео
Тихановська та полк Калиновського звернулися до білорусів — відео
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Тихановська звернулася до Зеленського після його новорічної промови
Тихановська

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?