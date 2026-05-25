Лідерка опозиції Білорусі Тихановська прибула до Києва на запрошення Зеленського

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська на запрошення Президента України Володимира Зеленського уранці 25 травня прибула до Києва зі своїм першим візитом в Україну.
Головні тези:
- Світлана Тихановська прибула до Києва на запрошення Президента України Володимира Зеленського.
- Тихановська відвідає Київ та візьме участь у Міжнародному саміті міст та регіонів, спрямованому на залучення міжнародної підтримки для відновлення країни.
Про це повідомляє видання "Зеркало".
Разом із Тихановською в українську столицю прибули її радники Франак Вячорка, Денис Кучинський та Анатолій Лебедько, заступник керівниці Об’єднаного перехідного кабінету (ОПК) Павло Латушко, керівник апарату ОПК Валерій Мацкевич та представниця ОПК із соціальних питань Ольга Зазулінська.
Зазначається, що у Тихановської запланована зустріч із керівництвом України.
Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга на онлайн-брифінгу 22 травня анонсував візит Тихановської до України, який мав відбутися «незабаром».
