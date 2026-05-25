Лидер оппозиции Беларуси Тихановская прибыла в Киев по приглашению Зеленского

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского утром 25 мая прибыла в Киев со своим первым визитом в Украину.
Главные тезисы
- Светлана Тихановская прибыла в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
- Лидер оппозиции Беларуси участвует в Международном саммите городов и регионов в Киеве.
- Тихановская впервые посетила Украину после приглашения президента и проведет встречи с руководством страны.
Об этом сообщает издание "Зеркало".
Вместе с Тихановской в украинскую столицу прибыли советники Франак Вячорка, Денис Кучинский и Анатолий Лебедько, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета (ОПК) Павел Латушко, руководитель аппарата ОПК Валерий Мацкевич и представительница ОПК по социальным вопросам Ольга Зазулинская.
У Тихановской запланирована встреча с руководством Украины.
Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига на онлайн-брифинге 22 мая анонсировал визит Тихановской в Украину, который должен был состояться «вскоре».
