Лидер оппозиции Беларуси Тихановская прибыла в Киев по приглашению Зеленского
Источник:  Укринформ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского утром 25 мая прибыла в Киев со своим первым визитом в Украину.

  • Светлана Тихановская прибыла в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
  • Лидер оппозиции Беларуси участвует в Международном саммите городов и регионов в Киеве.
  • Тихановская впервые посетила Украину после приглашения президента и проведет встречи с руководством страны.

Тихановская впервые посетила Киев по приглашению Зеленского

Об этом сообщает издание "Зеркало".

Вместе с Тихановской в украинскую столицу прибыли советники Франак Вячорка, Денис Кучинский и Анатолий Лебедько, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета (ОПК) Павел Латушко, руководитель аппарата ОПК Валерий Мацкевич и представительница ОПК по социальным вопросам Ольга Зазулинская.

У Тихановской запланирована встреча с руководством Украины.

Она также примет участие в Международном саммите городов и регионов. Это ежегодное событие в рамках деятельности Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины направлено на привлечение международной поддержки для восстановления страны.

Тихановская в поезде "Укрзализныци"

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига на онлайн-брифинге 22 мая анонсировал визит Тихановской в Украину, который должен был состояться «вскоре».

