Лиманський напрямок став одним з найгарячіших на фронті

Найбільша активність російських військ нині фіксується на Лиманському напрямку, однак вони не просуваються і зазнають значних втрат.
Головні тези:
- Лиманський напрямок став одним з найгарячіших у зоні бойових дій на сході України.
- Російські війська активно атакують на Лиманському напрямку, проте не вдається їм просунутися і вони зазнають великих втрат.
- Українська військова лінія оборони на Лиманському напрямку успішно стримує просування російських військ.
Росія активно атакує на Лиманському напрямку
Про це в телеетеріі заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Він також поінформував, що ситуація під Куп'янськом дещо складніша.
До самого міста, зауважив речник, росіяни також намагалися прорватися на правому березі річки Оскіл, але, за його словами, без особливих успіхів.
Росіяни намагалися йти через Голубівку, намагалися йти трішки західніше від Голубівки і чіплятися за околиці міста, але знов-таки не вдалося.
На Вовчанському напрямку, за словами Трегубова, спостерігається інтенсифікація бойових дій, але ситуація загалом стабільна.
Трегубов додав, що на Великобурлуцькому напрямку росіяни перейшли у глуху оборону, де намагаються посилити свої спроможності.
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