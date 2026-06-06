Лиманський напрямок став одним з найгарячіших на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Лиманський напрямок став одним з найгарячіших на фронті

Лиман
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Джерело:  Укрінформ

Найбільша активність російських військ нині фіксується на Лиманському напрямку, однак вони не просуваються і зазнають значних втрат.

Головні тези:

  • Лиманський напрямок став одним з найгарячіших у зоні бойових дій на сході України.
  • Російські війська активно атакують на Лиманському напрямку, проте не вдається їм просунутися і вони зазнають великих втрат.
  • Українська військова лінія оборони на Лиманському напрямку успішно стримує просування російських військ.

Росія активно атакує на Лиманському напрямку

Про це в телеетеріі заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Станом на зараз найбільша активність росіян — на Лиманському напрямку. (...). Для росіян Лиманський напрямок украй важливий в їхніх планах по заходу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але там вони взагалі не просуваються. Вони там просто гинуть об українську вибудовану лінію оборони.

Віктор Трегубов

Віктор Трегубов

начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил

Він також поінформував, що ситуація під Куп'янськом дещо складніша.

Якщо ми говоримо про східний берег річки Оскіл, там росіяни дуже активно тиснуть, там вони збирають сили, і там вони намагаються сконцентрувати високу кількість своїх підрозділів безпілотних систем для того, щоби бити по нашій логістиці. Це проблема, але це проблема, з якою ми боремось.

До самого міста, зауважив речник, росіяни також намагалися прорватися на правому березі річки Оскіл, але, за його словами, без особливих успіхів.

Росіяни намагалися йти через Голубівку, намагалися йти трішки західніше від Голубівки і чіплятися за околиці міста, але знов-таки не вдалося.

На Вовчанському напрямку, за словами Трегубова, спостерігається інтенсифікація бойових дій, але ситуація загалом стабільна.

Трегубов додав, що на Великобурлуцькому напрямку росіяни перейшли у глуху оборону, де намагаються посилити свої спроможності.

В останній місяць їм там не щастило настільки, що під їхнім контролем по суті залишилося одне селище.

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