Лиманское направление стало одним из самых горячих на фронте

Наибольшая активность российских войск сейчас фиксируется на Лиманском направлении, однако они не продвигаются и несут значительные потери.

Россия активно атакует на Лиманском направлении

Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

На сегодня наибольшая активность россиян — на Лиманском направлении. (…). Для россиян Лиманское направление крайне важно в их планах по мероприятию на Славянско-Краматорскую агломерацию, но там они вообще не продвигаются. Они там просто погибают об украинской выстроенной линии обороны. Виктор Трегубов начальник управления коммуникации Группировка Объединенных сил

Он также проинформировал, что ситуация под Купянском несколько сложнее.

Если мы говорим о восточном берегу реки Оскил, там россияне очень активно давят, там они собирают силы, и там они пытаются сконцентрировать высокое количество своих подразделений беспилотных систем, чтобы бить по нашей логистике. Это проблема, но это проблема, с которой мы боремся. Поделиться

До самого города, отметил спикер, россияне также пытались прорваться на правом берегу реки Оскил, но, по его словам, без особых успехов.

Россияне пытались идти через Голубовку, пытались идти немного западнее Голубовки и цепляться за окраины города, но опять-таки не удалось.

На Волчанском направлении, по словам Трегубова, наблюдается интенсификация боевых действий, но ситуация в целом стабильная.

Трегубов добавил, что на Великобурлукском направлении россияне перешли в глухую оборону, где пытаются усилить свои возможности.