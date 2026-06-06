Лиманское направление стало одним из самых горячих на фронте

Наибольшая активность российских войск сейчас фиксируется на Лиманском направлении, однако они не продвигаются и несут значительные потери.
Главные тезисы
- Лиманское направление на востоке Украины стало фокусом активности российских войск, но они не продвигаются из-за украинской обороны.
- Россия пытается атаковать и продавливать украинских сил на разных направлениях, в том числе под Купянском и на Волчанском направлении.
Россия активно атакует на Лиманском направлении
Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
Он также проинформировал, что ситуация под Купянском несколько сложнее.
До самого города, отметил спикер, россияне также пытались прорваться на правом берегу реки Оскил, но, по его словам, без особых успехов.
Россияне пытались идти через Голубовку, пытались идти немного западнее Голубовки и цепляться за окраины города, но опять-таки не удалось.
На Волчанском направлении, по словам Трегубова, наблюдается интенсификация боевых действий, но ситуация в целом стабильная.
Трегубов добавил, что на Великобурлукском направлении россияне перешли в глухую оборону, где пытаются усилить свои возможности.
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