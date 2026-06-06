Лиманское направление стало одним из самых горячих на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Лиманское направление стало одним из самых горячих на фронте

оккупанты
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Источник:  Укринформ

Наибольшая активность российских войск сейчас фиксируется на Лиманском направлении, однако они не продвигаются и несут значительные потери.

Главные тезисы

  • Лиманское направление на востоке Украины стало фокусом активности российских войск, но они не продвигаются из-за украинской обороны.
  • Россия пытается атаковать и продавливать украинских сил на разных направлениях, в том числе под Купянском и на Волчанском направлении.

Россия активно атакует на Лиманском направлении

Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

На сегодня наибольшая активность россиян — на Лиманском направлении. (…). Для россиян Лиманское направление крайне важно в их планах по мероприятию на Славянско-Краматорскую агломерацию, но там они вообще не продвигаются. Они там просто погибают об украинской выстроенной линии обороны.

Виктор Трегубов

Виктор Трегубов

начальник управления коммуникации Группировка Объединенных сил

Он также проинформировал, что ситуация под Купянском несколько сложнее.

Если мы говорим о восточном берегу реки Оскил, там россияне очень активно давят, там они собирают силы, и там они пытаются сконцентрировать высокое количество своих подразделений беспилотных систем, чтобы бить по нашей логистике. Это проблема, но это проблема, с которой мы боремся.

До самого города, отметил спикер, россияне также пытались прорваться на правом берегу реки Оскил, но, по его словам, без особых успехов.

Россияне пытались идти через Голубовку, пытались идти немного западнее Голубовки и цепляться за окраины города, но опять-таки не удалось.

На Волчанском направлении, по словам Трегубова, наблюдается интенсификация боевых действий, но ситуация в целом стабильная.

Трегубов добавил, что на Великобурлукском направлении россияне перешли в глухую оборону, где пытаются усилить свои возможности.

В последний месяц им там не везло настолько, что под их контролем по сути остался один поселок.

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