Украинские бойцы дронами помешали оккупантам РФ установить понтонную переправу под Лиманом — видео
Источник:  online.ua

В Лиманском направлении бойцы батальона беспилотных систем Signum уничтожили вражеский автомобиль и помешали российским захватчикам установить понтонную переправу.

Главные тезисы

  • Бойцы батальона Signum с помощью дронов пресекли попытку российских оккупантов установить понтонную переправу под Лиманом.
  • Деятельность украинских военных успешно предотвратила расширение возможностей враждебных сил на Лиманском направлении.

ВСУ дронами помешали оккупантам установить понтоны под Лиманом

Об этом батальон сообщил в Фейсбуке, обнародовав видео с боевой работой.

Военные РФ снова пытались возобновить движение в сторону Ямполя, чтобы начать активные наступательные действия.

Наши бойцы сначала сожгли машину, полностью перекрывшую движение. оккупанты пытались оттянуть ее лебедкой, за что поплатились своей ничтожной жизнью.

