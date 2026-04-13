Украинские бойцы дронами помешали оккупантам РФ установить понтонную переправу под Лиманом — видео

В Лиманском направлении бойцы батальона беспилотных систем Signum уничтожили вражеский автомобиль и помешали российским захватчикам установить понтонную переправу.
Главные тезисы
- Бойцы батальона Signum с помощью дронов пресекли попытку российских оккупантов установить понтонную переправу под Лиманом.
- Деятельность украинских военных успешно предотвратила расширение возможностей враждебных сил на Лиманском направлении.
ВСУ дронами помешали оккупантам установить понтоны под Лиманом
Об этом батальон сообщил в Фейсбуке, обнародовав видео с боевой работой.
Наши бойцы сначала сожгли машину, полностью перекрывшую движение. оккупанты пытались оттянуть ее лебедкой, за что поплатились своей ничтожной жизнью.
