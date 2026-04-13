Українські бійці дронами завадили окупантам РФ встановити понтонну переправу під Лиманом — відео

На Лиманському напрямку бійці батальйону безпілотних систем Signum знищили ворожий автомобіль та завадили російським загарбникам встановити понтонну переправу.
Головні тези:
- Українські бійці батальйону Signum перешкодили російським окупантам встановити понтонну переправу під Лиманом.
- Результативна діяльність українських військових запеклої руйнівної війни в Україні відбила спробу ворожих сил розширити свої можливості на Лиманському напрямку.
ЗСУ дронами завадили окупантам встаносити понтони під Лиманом
Про це батальйон повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відео з бойовою роботою.
Наші бійці спочатку спалили машину, яка повністю перекрила рух. Окупанти намагалися відтягнути її лебідкою, за що поплатилися своїм нікчемним життям.
