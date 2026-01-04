Что происходит вокруг Лимана — последние подробности

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики делают все возможное, чтобы обойти Лиман в Донецкой области и одновременно инфильтрироваться в город.

Как развивается ситуация вокруг Лимана

Важными подробностями поделился начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Они (российские оккупанты — ред.) хотели бы обойти Лиман, но параллельно наблюдаются попытки инфильтрироваться в сам населенный пункт. То есть, они пытаются в него войти напрямую. Здесь уже все идет в ход, — заявил он. Поделиться

Виктор Трегубов четко дал понять, что для армии РФ сейчас крайне важен именно прорыв на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил обратила внимание на то, что сейчас это направление очень напряженное, несмотря на то, что украинские воины дают отпор врагу.

Нельзя игнорировать тот факт, что на Лиманском направлении есть проблемы с логистикой для обеих сторон, ведь там большая "серая зона".