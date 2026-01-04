Що відбувається навколо Лиману — останні подробиці

Станом на сьогодні російські загарбники роблять все можливе, щоб обійти Лиман у Донецькій області і одночасно інфільтруватися в місто.
Головні тези:
- Ворог дуже хоче вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
- На Лиманському напрямку є проблеми з логістикою для обох сторін.
Як розвивається ситуація навколо Лиману
Важливими подробицями поділився начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Віктор Трегубов чітко дав зрозуміти, що для армії РФ наразі вкрай важливим є саме прорив на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил звернув увагу на те, що наразі цей напрямок дуже напружений, попри те, що українські воїни дають відсіч ворогу.
Не можна ігнорувати той факт, що Лиманському напрямку є проблеми з логістикою для обох сторін, адже там велика "сіра зона".
