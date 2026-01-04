Що відбувається навколо Лиману — останні подробиці
Що відбувається навколо Лиману — останні подробиці

Як розвивається ситуація навколо Лиману
Джерело:  Суспільне

Станом на сьогодні російські загарбники роблять все можливе, щоб обійти Лиман у Донецькій області і одночасно інфільтруватися в місто. 

Головні тези:

  • Ворог дуже хоче вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
  • На Лиманському напрямку є проблеми з логістикою для обох сторін.

Як розвивається ситуація навколо Лиману

Важливими подробицями поділився начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Вони (російські окупанти — ред.) хотіли б обійти Лиман, але паралельно спостерігаються спроби інфільтруватися в сам населений пункт. Тобто вони намагаються в нього увійти безпосередньо. Тут уже все йде у хід, — заявив він.

Віктор Трегубов чітко дав зрозуміти, що для армії РФ наразі вкрай важливим є саме прорив на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил звернув увагу на те, що наразі цей напрямок дуже напружений, попри те, що українські воїни дають відсіч ворогу.

Не можна ігнорувати той факт, що Лиманському напрямку є проблеми з логістикою для обох сторін, адже там велика "сіра зона".

Оскільки проникнення БпЛА достатньо велике, тому для кожної сторони логістична операція це окрема тема, це окрема важкість, — наголосив військовий.

