Що відбувається навколо Лиману — останні подробиці

Станом на сьогодні російські загарбники роблять все можливе, щоб обійти Лиман у Донецькій області і одночасно інфільтруватися в місто.

Як розвивається ситуація навколо Лиману

Важливими подробицями поділився начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Вони (російські окупанти — ред.) хотіли б обійти Лиман, але паралельно спостерігаються спроби інфільтруватися в сам населений пункт. Тобто вони намагаються в нього увійти безпосередньо. Тут уже все йде у хід, — заявив він. Поширити

Віктор Трегубов чітко дав зрозуміти, що для армії РФ наразі вкрай важливим є саме прорив на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил звернув увагу на те, що наразі цей напрямок дуже напружений, попри те, що українські воїни дають відсіч ворогу.

Не можна ігнорувати той факт, що Лиманському напрямку є проблеми з логістикою для обох сторін, адже там велика "сіра зона".