"Ліси України" висадили мільярд дерев у різних куточках країни — фото

Read in English
Джерело:  online.ua

18 листопада державне підприємство "Ліси України" офіційно оголосило, що завершило програму президента Володимира Зеленського "Зелена країна" і висадило мільярд дерев.

Головні тези:

  • Програма “Зелена країна” стартувала у червні 2021 року. 
  • Указ про її старт підписав Президент Володимир Зеленський під час форуму “Україна 30.Екологія”.

18 листопада у кожному регіоні країни висадили символічне мільярдне дерево.

За словами лісників, на реалізацію президентської програми знадобилося 5 років.

За цей період часу лише на Черкащині встигли висадити понад 30 мільйонів нових дерев.

Ми не просто реалізували Програму, а змінили підхід до відтворення лісів. Висаджували властиві для регіону породи — дуб звичайний і сосну звичайну, та обовʼязково створювали мішані насадження — стійкі до хвороб, шкідників, пожеж.

“Ліси України” звертають увагу на те, що символічне мільярдне дерево висадив керівник обласного осередку Спілки воїнів-лісівників України — демобілізований Сергій Колотило разом з ученицею Discovery school.

Захисник на власні очі бачив, як російські загарбники знищують ліси нашої держави і чому важливо втілювати такі ініціативи.

ДП “Ліси України” також наголосило, що робота над відновленням та створенням нових лісів, заради екологічної безпеки та майбутніх поколінь, буде тривати постійно.

