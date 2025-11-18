"Ліси України" висадили мільярд дерев у різних куточках країни — фото

18 листопада державне підприємство "Ліси України" офіційно оголосило, що завершило програму президента Володимира Зеленського "Зелена країна" і висадило мільярд дерев.

Мільярд нових дерев вже ростуть в різних куточках України

18 листопада у кожному регіоні країни висадили символічне мільярдне дерево.

За словами лісників, на реалізацію президентської програми знадобилося 5 років.

За цей період часу лише на Черкащині встигли висадити понад 30 мільйонів нових дерев.

Ми не просто реалізували Програму, а змінили підхід до відтворення лісів. Висаджували властиві для регіону породи — дуб звичайний і сосну звичайну, та обовʼязково створювали мішані насадження — стійкі до хвороб, шкідників, пожеж. Поширити

“Ліси України” звертають увагу на те, що символічне мільярдне дерево висадив керівник обласного осередку Спілки воїнів-лісівників України — демобілізований Сергій Колотило разом з ученицею Discovery school.

Захисник на власні очі бачив, як російські загарбники знищують ліси нашої держави і чому важливо втілювати такі ініціативи.

ДП “Ліси України” також наголосило, що робота над відновленням та створенням нових лісів, заради екологічної безпеки та майбутніх поколінь, буде тривати постійно.