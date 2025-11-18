"Леса Украины" высадили миллиард деревьев в разных уголках страны — фото

18 ноября государственное предприятие "Леса Украины" официально объявило, что завершило программу президента Владимира Зеленского "Зеленая страна" и высадило миллиард деревьев.
Главные тезисы
- Программа "Зеленая страна" стартовала в июне 2021 года.
- Указ о ее старте подписал Президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30.Экология".
Миллиард новых деревьев уже растут в разных уголках Украины.
18 ноября в каждом регионе страны высадили символическое миллиардное дерево.
По словам лесников, на реализацию президентской программы ушло 5 лет.
За этот период времени только в Черкасской области успели высадить более 30 миллионов новых деревьев.
"Леса Украины" обращают внимание на то, что символическое миллиардное дерево высадил руководитель областной ячейки Союза воинов-лесоводов Украины — демобилизованный Сергей Колотило вместе с ученицей Discovery school.
Защитник своими глазами видел, как российские захватчики уничтожают леса нашего государства и почему важно воплощать такие инициативы.
ГП "Леса Украины" также подчеркнуло, что работа над восстановлением и созданием новых лесов ради экологической безопасности и будущих поколений будет продолжаться постоянно.
