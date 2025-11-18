"Леса Украины" высадили миллиард деревьев в разных уголках страны — фото

18 ноября государственное предприятие "Леса Украины" официально объявило, что завершило программу президента Владимира Зеленского "Зеленая страна" и высадило миллиард деревьев.

Миллиард новых деревьев уже растут в разных уголках Украины.

18 ноября в каждом регионе страны высадили символическое миллиардное дерево.

По словам лесников, на реализацию президентской программы ушло 5 лет.

За этот период времени только в Черкасской области успели высадить более 30 миллионов новых деревьев.

Мы не просто реализовали Программу, а изменили подход к воспроизводству лесов. Высаживали свойственные для региона породы — дуб обыкновенный и сосну обычную, и обязательно создавали смешанные насаждения — устойчивые к болезням, вредителям, пожарам. Поделиться

"Леса Украины" обращают внимание на то, что символическое миллиардное дерево высадил руководитель областной ячейки Союза воинов-лесоводов Украины — демобилизованный Сергей Колотило вместе с ученицей Discovery school.

Защитник своими глазами видел, как российские захватчики уничтожают леса нашего государства и почему важно воплощать такие инициативы.

ГП "Леса Украины" также подчеркнуло, что работа над восстановлением и созданием новых лесов ради экологической безопасности и будущих поколений будет продолжаться постоянно.