Люди мають отримати право на збройний самозахист — Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після теракту у Києві назвав ганебною поведінку поліцейських, які втекли з місця події та наголосив, що люди повинні врешті-решт отримати право на збройний самозахист.

За словами міністра, трагедія в Києві, яка забрала життя 6 людей, звернула увагу на низку дискусійних питань.

Саме тому він вирішив прокоментувати дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

Ганебна, негідна поведінка. Це — сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників. Ігор Клименко Глава МВС України

Попри це, міністр вважає хибною позицію робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників.

Клименко звернув увагу на те, що під час теракту в Києві професійно та швидко діяв саме КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили.

Він також офіційно підтвердив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.

Що стосується надання права на вогнепальну зброю цивільним громадянам, Клименко чітко озвучив свою позицію:

Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву.

Уже незабаром відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.