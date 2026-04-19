Люди мають отримати право на збройний самозахист — Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після теракту у Києві назвав ганебною поведінку поліцейських, які втекли з місця події та наголосив, що люди повинні врешті-решт отримати право на збройний самозахист.
Головні тези:
- Міністр вважає, що дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту, були ганебними.
- Експертні обговорення щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю відбудуться незабаром.
Клименко виступив із заявою після теракту в Києві
За словами міністра, трагедія в Києві, яка забрала життя 6 людей, звернула увагу на низку дискусійних питань.
Саме тому він вирішив прокоментувати дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.
Попри це, міністр вважає хибною позицію робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників.
Клименко звернув увагу на те, що під час теракту в Києві професійно та швидко діяв саме КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили.
Він також офіційно підтвердив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.
Що стосується надання права на вогнепальну зброю цивільним громадянам, Клименко чітко озвучив свою позицію:
Уже незабаром відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.
