Люди должны получить право на вооруженную самозащиту — Клименко
Категория
Украина
Дата публикации

МВД Украины
Клименко выступил с заявлением после теракта в Киеве
Read in English
Читати українською

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после теракта в Киеве назвал позорным поведение сбежавших с места происшествия полицейских и подчеркнул, что люди должны в конце концов получить право на вооруженную самозащиту.

Главные тезисы

  • Министр считает, что прибывшие на место теракта действия полицейского и полицейского были позорными.
  • Экспертные обсуждения подготовки финальной версии законопроекта о гражданском оружии состоятся в ближайшем будущем.

По словам министра, трагедия в Киеве, которая унесла жизни 6 человек, обратила внимание на ряд дискуссионных вопросов.

Именно поэтому он решил прокомментировать прибывших на место теракта действия полицейского и полицейской.

Позорное, недостойное поведение. Это — стыд для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей.

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

Несмотря на это, министр считает ошибочной позицию делать обобщения касательно всей полиции только по действиям двух работников.

Клименко обратил внимание на то, что во время теракта в Киеве профессионально и быстро действовал именно КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы.

Он также официально подтвердил, что никаких массовых проверок владельцев оружия не будет.

Что касается предоставления права на огнестрельное оружие гражданским гражданам, Клименко четко озвучил свою позицию:

Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления.

Вскоре состоятся экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?