Люди должны получить право на вооруженную самозащиту — Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после теракта в Киеве назвал позорным поведение сбежавших с места происшествия полицейских и подчеркнул, что люди должны в конце концов получить право на вооруженную самозащиту.
Главные тезисы
- Министр считает, что прибывшие на место теракта действия полицейского и полицейского были позорными.
- Экспертные обсуждения подготовки финальной версии законопроекта о гражданском оружии состоятся в ближайшем будущем.
Клименко выступил с заявлением после теракта в Киеве
По словам министра, трагедия в Киеве, которая унесла жизни 6 человек, обратила внимание на ряд дискуссионных вопросов.
Именно поэтому он решил прокомментировать прибывших на место теракта действия полицейского и полицейской.
Несмотря на это, министр считает ошибочной позицию делать обобщения касательно всей полиции только по действиям двух работников.
Клименко обратил внимание на то, что во время теракта в Киеве профессионально и быстро действовал именно КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы.
Он также официально подтвердил, что никаких массовых проверок владельцев оружия не будет.
Что касается предоставления права на огнестрельное оружие гражданским гражданам, Клименко четко озвучил свою позицию:
Вскоре состоятся экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-