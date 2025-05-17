Людство зіткнулося з масштабним голодом у 2024 році

У 2024 році у різних куточках планети Земля були зафіксовані рекордні показники глобального голоду. Що важливо розуміти, вперше від початку моніторингу з критичною нестачею їжі зіткнулися 1,9 мільйона людей.
Головні тези:
- Конфлікти, погодні умови та економічні потрясіння є основними причинами продовольчих криз.
- Вкрай критичною ситуація з продовольством була в секторі Гази, Південному Судані, Малі та Гаїті.
Голод стає дедалі серйознішим викликом для людства
З заявою з цього приводу виступили представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
За їхніми словами, нові продовольчі кризи дійсно шокують.
Директор з надзвичайних ситуацій та стійкості ФАО Рейн Паульсен звертає увагу на те, що конфлікти, екстремальні погодні умови та економічні потрясіння є основними рушійними силами (кризи — ред.), які часто перетинаються.
Згідно з останніми підрахунками, у 2024 році шостий рік поспіль росли гостра продовольча нестабільність та дитяче недоїдання.
В ООН наголосили, що минулого року з цими проблемами зіткнулися понад 295 мільйонів людей у 53 країнах та територіях.
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