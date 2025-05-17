Человечество столкнулось с масштабным голодом в 2024 году
Категория
Мир
Дата публикации

Человечество столкнулось с масштабным голодом в 2024 году

ООН
Голод становится все более серьезным вызовом для человечества
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В 2024 году в разных уголках планеты Земля были зафиксированы рекордные показатели глобального голода. Что важно понимать, впервые с начала мониторинга с критической нехваткой пищи столкнулись 1,9 миллиона человек.

Главные тезисы

  • Конфликты, погодные условия и экономические потрясения являются основными причинами продовольственных кризисов.
  • Крайне критической ситуация с продовольствием была в секторе Газа, Южном Судане, Мали и Гаити.

Голод становится все более серьезным вызовом для человечества

С заявлением на этот счет выступили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По их словам, новые продовольственные кризисы действительно шокируют.

Директор по чрезвычайным ситуациям и устойчивости ФАО Рейн Паульсен обращает внимание на то, что конфликты, экстремальные погодные условия и экономические потрясения являются основными движущими силами (кризисы — ред.), которые часто пересекаются.

Согласно последним подсчетам, в 2024 году шестой год подряд росла острая продовольственная нестабильность и детское недоедание.

В ООН подчеркнули, что в прошлом году с этими проблемами столкнулись более 295 миллионов человек в 53 странах и территориях.

Такие показатели на 5% больше, чем в 2023 году. При этом 22,6% населения в регионах, в которых недостаток продовольствия наиболее ощутим, сталкиваются с голодом по меньшей мере на уровне кризиса.

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