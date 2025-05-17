Человечество столкнулось с масштабным голодом в 2024 году

В 2024 году в разных уголках планеты Земля были зафиксированы рекордные показатели глобального голода. Что важно понимать, впервые с начала мониторинга с критической нехваткой пищи столкнулись 1,9 миллиона человек.

Голод становится все более серьезным вызовом для человечества

С заявлением на этот счет выступили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По их словам, новые продовольственные кризисы действительно шокируют.

Директор по чрезвычайным ситуациям и устойчивости ФАО Рейн Паульсен обращает внимание на то, что конфликты, экстремальные погодные условия и экономические потрясения являются основными движущими силами (кризисы — ред.), которые часто пересекаются.

Согласно последним подсчетам, в 2024 году шестой год подряд росла острая продовольственная нестабильность и детское недоедание.

В ООН подчеркнули, что в прошлом году с этими проблемами столкнулись более 295 миллионов человек в 53 странах и территориях.