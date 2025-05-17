Человечество столкнулось с масштабным голодом в 2024 году

В 2024 году в разных уголках планеты Земля были зафиксированы рекордные показатели глобального голода. Что важно понимать, впервые с начала мониторинга с критической нехваткой пищи столкнулись 1,9 миллиона человек.
Главные тезисы
- Конфликты, погодные условия и экономические потрясения являются основными причинами продовольственных кризисов.
- Крайне критической ситуация с продовольствием была в секторе Газа, Южном Судане, Мали и Гаити.
Голод становится все более серьезным вызовом для человечества
С заявлением на этот счет выступили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
По их словам, новые продовольственные кризисы действительно шокируют.
Директор по чрезвычайным ситуациям и устойчивости ФАО Рейн Паульсен обращает внимание на то, что конфликты, экстремальные погодные условия и экономические потрясения являются основными движущими силами (кризисы — ред.), которые часто пересекаются.
Согласно последним подсчетам, в 2024 году шестой год подряд росла острая продовольственная нестабильность и детское недоедание.
В ООН подчеркнули, что в прошлом году с этими проблемами столкнулись более 295 миллионов человек в 53 странах и территориях.
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