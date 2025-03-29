Лубінець повідомив про повернення ще 5 дітей з ТОТ України
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець повідомив про повернення ще 5 дітей з ТОТ України

Дмитро Лубінець
Ще пʼять українських дітей возз’єдналися зі своїми родинами

Український омбудсман Дмитро Лубінець офіційно підтвердив, що з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще пʼять українських дітей. Це відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. 

Головні тези:

  • Неповнолітніх українців повернули з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя.
  • Лубінець та його Офіс обіцяють зробити все можливе, щоб повернути всіх депортованих і викрадених дітей додому.

Ще пʼять українських дітей возз’єдналися зі своїми родинами

За словами Дмитра Лубінця, повернути юних українців вдалося за посередництва незмінного партнера — Держави Катар.

Вік дітей — від 11 до 16 років. Їх повернули з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя.

Серед повернутих — 12-річна дівчинка, батьки якої розлучені, а тато дитини перебуває у полоні країни-агресора. За три роки повномасштабного вторгнення дівчинка двічі змінила місце проживання, мала конфлікти з матір’ю. У неповнолітньої за останній рік значно погіршився стан як психічного, так і фізичного здоров’я.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Український омбудсман

Команда Дмитра Лубінця уже допомогли бабусі оформити опіку над дівчинкою. Окрім того, дівчинці буде надана вся необхідна допомога.

Також вдалося врятувати хлопчика, який проживав з батьком на ТОТ, однак постійно потерпав від жорсткого поводження з його боку.

Мама дитини звернула до Офісу омбудсмана й нарешті змогла воззʼєднатися з сином.

Додам, що працівники Офісу Омбудсмана в межах розгляду звернень про повернення цих дітей до України, постійно комунікували із заявниками та допомагали їм в оформленні необхідних документів для повернення, — додав Лубінець.

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