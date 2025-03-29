Лубінець повідомив про повернення ще 5 дітей з ТОТ України

Український омбудсман Дмитро Лубінець офіційно підтвердив, що з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще пʼять українських дітей. Це відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
Головні тези:
- Неповнолітніх українців повернули з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя.
- Лубінець та його Офіс обіцяють зробити все можливе, щоб повернути всіх депортованих і викрадених дітей додому.
Ще пʼять українських дітей возз’єдналися зі своїми родинами
За словами Дмитра Лубінця, повернути юних українців вдалося за посередництва незмінного партнера — Держави Катар.
Вік дітей — від 11 до 16 років. Їх повернули з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя.
Команда Дмитра Лубінця уже допомогли бабусі оформити опіку над дівчинкою. Окрім того, дівчинці буде надана вся необхідна допомога.
Також вдалося врятувати хлопчика, який проживав з батьком на ТОТ, однак постійно потерпав від жорсткого поводження з його боку.
Мама дитини звернула до Офісу омбудсмана й нарешті змогла воззʼєднатися з сином.
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