Лубинец сообщил о возвращении еще 5 детей из ВОТ Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец сообщил о возвращении еще 5 детей из ВОТ Украины

Дмитрий Лубинец
Еще пять украинских детей воссоединились со своими семьями
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Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец официально подтвердил, что со временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть еще пять украинских детей. Это произошло в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Главные тезисы

  • Несовершеннолетних украинцев вернули из ВОТ Крыма, Донбасса, Луганщины, Запорожья.
  • Лубинец и его Офис обещают сделать все возможное, чтобы вернуть всех депортированных и похищенных детей домой.

Еще пять украинских детей воссоединились со своими семьями

По словам Дмитрия Лубинца, вернуть юных украинцев удалось при посредничестве неизменного партнера — Государства Катар.

Возраст детей — от 11 до 16 лет. Их вернули из ВОТ Крыма, Донетчины, Луганщины, Запорожья.

Среди возвращенных — 12-летняя девочка, родители которой разведены, а отец ребенка находится в плену страны-агрессора. За три года полномасштабного вторжения девочка дважды сменила место жительства, имела конфликты с матерью. У несовершеннолетней за последний год значительно ухудшилось состояние как психического, так и физического здоровья.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Украинский омбудсман

Команда Дмитрия Лубинца уже помогла бабушке оформить опеку над девочкой. Кроме того, девочке будет предоставлена вся необходимая помощь.

Также удалось спасти мальчика, который проживал с отцом на ВОТ, однако постоянно страдал от жесткого обращения с его стороны.

Мама ребенка обратилась к Офису омбудсмана и наконец-то смогла воссоединиться с сыном.

Добавлю, что сотрудники Офиса Омбудсмана в рамках рассмотрения обращений о возвращении этих детей в Украину постоянно общались с заявителями и помогали им в оформлении необходимых документов для возвращения, — добавил Лубинец.

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