Лубинец сообщил о возвращении еще 5 детей из ВОТ Украины

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец официально подтвердил, что со временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть еще пять украинских детей. Это произошло в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
Главные тезисы
- Несовершеннолетних украинцев вернули из ВОТ Крыма, Донбасса, Луганщины, Запорожья.
- Лубинец и его Офис обещают сделать все возможное, чтобы вернуть всех депортированных и похищенных детей домой.
Еще пять украинских детей воссоединились со своими семьями
По словам Дмитрия Лубинца, вернуть юных украинцев удалось при посредничестве неизменного партнера — Государства Катар.
Возраст детей — от 11 до 16 лет. Их вернули из ВОТ Крыма, Донетчины, Луганщины, Запорожья.
Команда Дмитрия Лубинца уже помогла бабушке оформить опеку над девочкой. Кроме того, девочке будет предоставлена вся необходимая помощь.
Также удалось спасти мальчика, который проживал с отцом на ВОТ, однако постоянно страдал от жесткого обращения с его стороны.
Мама ребенка обратилась к Офису омбудсмана и наконец-то смогла воссоединиться с сыном.
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