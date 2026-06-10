Лубінець розкрив зміст розмови з Єрмаком після його звільнення з ОПУ

За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця, ексглава Офісу президента Андрій Єрмак телефонував йому із пропозицією співпраці вже після звільнення з ОПУ.

Єрмак пропонував Лубінцю співпрацю

Як стверджує український омбудсман, ексглава ОПУ зателефонував йому вже у статусі адвоката.

У той момент він очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України.

Він сказав, що зараз як адвокат займається захистом прав постраждалих від війни і запропонував співпрацю... Він запропонував підписати меморандум. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

За словами Лубінця, він відкинув пропозицію Єрмака, оскільки в ній не було жодного сенсу.

Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою, — пояснив омбудсман. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Андрій Єрмак обіймав посаду голови Офісу президента України з 2020 року до 2025 року.

Вже після звільнення з ОПУ він повернувся до адвокатської діяльності та став головою комітету із захисту прав військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України (НААУ).

Що важливо розуміти, нещодавно аналогічний меморандум про співпрацю Єрмак підписав з офісом військового омбудсмена.