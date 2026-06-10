Лубінець розкрив зміст розмови з Єрмаком після його звільнення з ОПУ

За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця, ексглава Офісу президента Андрій Єрмак телефонував йому із пропозицією співпраці вже після звільнення з ОПУ.
Головні тези:
- Лубінець пояснив, чому він вирішив відмовити Єрмаку.
- Однак відомо, що меморандум про співпрацю ексглава ОПУ підписав з офісом військового омбудсмена.
Єрмак пропонував Лубінцю співпрацю
Як стверджує український омбудсман, ексглава ОПУ зателефонував йому вже у статусі адвоката.
У той момент він очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України.
За словами Лубінця, він відкинув пропозицію Єрмака, оскільки в ній не було жодного сенсу.
Як уже згадувалося раніше, Андрій Єрмак обіймав посаду голови Офісу президента України з 2020 року до 2025 року.
Вже після звільнення з ОПУ він повернувся до адвокатської діяльності та став головою комітету із захисту прав військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України (НААУ).
Що важливо розуміти, нещодавно аналогічний меморандум про співпрацю Єрмак підписав з офісом військового омбудсмена.
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