Лубинец раскрыл содержание разговора с Ермаком после его увольнения из ОПУ

По словам украинского омбудсмана Дмитрия Лубинца, экс-глава Офиса президента Андрей Ермак звонил ему с предложением о сотрудничестве уже после увольнения из ОПУ.
Главные тезисы
- Лубинец объяснил, почему он решил отказать Ермаку.
- Однако известно, что меморандум о сотрудничестве экс-глава ОПУ подписал с офисом военного омбудсмена.
Ермак предлагал Лубинцу сотрудничество
Как утверждает украинский омбудсман, экс-глава ОПУ позвонил по телефону ему уже в статусе адвоката.
В этот момент он возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
По словам Лубинца, он отверг предложение Ермака, поскольку в нем не было никакого смысла.
Как уже упоминалось ранее, Андрей Ермак занимал должность главы Офиса президента Украины с 2020 года по 2025 год.
Уже после увольнения из ОПУ он вернулся в адвокатскую деятельность и стал главой комитета по защите прав военнослужащих при Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).
Что важно понимать, недавно аналогичный меморандум о сотрудничестве Ермак подписал с офисом военного омбудсмена.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-