Лубинец раскрыл содержание разговора с Ермаком после его увольнения из ОПУ
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец раскрыл содержание разговора с Ермаком после его увольнения из ОПУ

Лубинец
Read in English
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

По словам украинского омбудсмана Дмитрия Лубинца, экс-глава Офиса президента Андрей Ермак звонил ему с предложением о сотрудничестве уже после увольнения из ОПУ.

Главные тезисы

  • Лубинец объяснил, почему он решил отказать Ермаку.
  • Однако известно, что меморандум о сотрудничестве экс-глава ОПУ подписал с офисом военного омбудсмена.

Ермак предлагал Лубинцу сотрудничество

Как утверждает украинский омбудсман, экс-глава ОПУ позвонил по телефону ему уже в статусе адвоката.

В этот момент он возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Он сказал, что сейчас адвокат занимается защитой прав пострадавших от войны и предложил сотрудничество... Он предложил подписать меморандум.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

По словам Лубинца, он отверг предложение Ермака, поскольку в нем не было никакого смысла.

Я считаю, что если я подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой, — объяснил омбудсман.

Как уже упоминалось ранее, Андрей Ермак занимал должность главы Офиса президента Украины с 2020 года по 2025 год.

Уже после увольнения из ОПУ он вернулся в адвокатскую деятельность и стал главой комитета по защите прав военнослужащих при Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

Что важно понимать, недавно аналогичный меморандум о сотрудничестве Ермак подписал с офисом военного омбудсмена.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Крыму и России бушуют пожары на военных объектах — видео
"Бавовна" в России и Крыму 10 июня - подробности и видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по Харькову, Одессе и Запорожью — 18 пострадавших
ДСНС Украины
Атаки РФ на Харьков, Одессу и Запорожье - какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация Украины поразила 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 июня 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?