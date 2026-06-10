Лубинец раскрыл содержание разговора с Ермаком после его увольнения из ОПУ

По словам украинского омбудсмана Дмитрия Лубинца, экс-глава Офиса президента Андрей Ермак звонил ему с предложением о сотрудничестве уже после увольнения из ОПУ.

Ермак предлагал Лубинцу сотрудничество

Как утверждает украинский омбудсман, экс-глава ОПУ позвонил по телефону ему уже в статусе адвоката.

В этот момент он возглавил комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Он сказал, что сейчас адвокат занимается защитой прав пострадавших от войны и предложил сотрудничество... Он предложил подписать меморандум. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

По словам Лубинца, он отверг предложение Ермака, поскольку в нем не было никакого смысла.

Я считаю, что если я подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой, — объяснил омбудсман. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, Андрей Ермак занимал должность главы Офиса президента Украины с 2020 года по 2025 год.

Уже после увольнения из ОПУ он вернулся в адвокатскую деятельность и стал главой комитета по защите прав военнослужащих при Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

Что важно понимать, недавно аналогичный меморандум о сотрудничестве Ермак подписал с офисом военного омбудсмена.