Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що Міжнародна федерація Червоного Хреста відмовилась виключати зі свого складу відділення Червоного Хреста у країні-агресорці РФ.
Головні тези:
- Україна планує довести інформацію про рішення Червоного Хреста до осіб, що фінансують організацію.
- Міжнародна федерація Червоного Хреста визнала окупацію Росією українських територій і підтвердила ймовірні злочини російського Червоного Хреста.
- Російська філія Червоного Хреста залишається в складі МФЧХ, порушуючи територіальну цілісність України.
- Донорам пропонується перенаправити фінансування на український Червоний Хрест у зв'язку з рішенням МФЧХ.
- Лубінець вважає, що МФЧХ стала адвокатом російського Червоного Хреста, прикриваючи злочинні дії.
Як Україна планує відреагувати на скандальне рішення Червоного Хреста
За словами Лубінця, Україна має намір довести інформацію про рішення керівництва Червоного Хреста безпосередньо до осіб, які займаються фінансуванням організації.
Лубінець підкреслив, що багато разів доводив до відома керівництва та представників Міжнародної федерації Червоного Хреста інформації про ймовірні злочини представників російської філії Червоного Хреста, вимагаючи проведення розслідування та виключення російського Червоного Хреста зі складу організації.
На весні Міжнародною федерацією Червоного Хреста було створено моніторингову групу, яка мала слідкувати за діяльністю російського Червоного хреста.
Український омбудсмен також зазначив, що передав президенту МФЧХ Кейт Форбс усі підтвердження фактів російських злочинів.
Як Міжнародний Червоний Хрест покриває злочини російського Червоного хреста
Зокрема, у Міжнародній федерації Червоного Хреста визнали окупацію Росією українських територій та підтвердили візити представників російського Червоного Хреста на окуповані території.
Окрім цього у звіті не згадувалось про викрадення представниками російського Червоного хреста майна українського Червоного хреста на території окупованого Криму.
Не згадувалось і про участь РЧХ у незаконній депортації українських дітей на територію Росії.
Тому він вирішив проінформувати всіх донорів, які фінансують організацію.
Оскільки вони мають звернути увагу, що дають гроші МФЧХ, яка покриває російські злочини.
При цьому все фінансування Лубінець запропонував перенаправити на український Червоний хрест.
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