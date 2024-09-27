Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що Міжнародна федерація Червоного Хреста відмовилась виключати зі свого складу відділення Червоного Хреста у країні-агресорці РФ.

Як Україна планує відреагувати на скандальне рішення Червоного Хреста

За словами Лубінця, Україна має намір довести інформацію про рішення керівництва Червоного Хреста безпосередньо до осіб, які займаються фінансуванням організації.

Лубінець підкреслив, що багато разів доводив до відома керівництва та представників Міжнародної федерації Червоного Хреста інформації про ймовірні злочини представників російської філії Червоного Хреста, вимагаючи проведення розслідування та виключення російського Червоного Хреста зі складу організації.

На весні Міжнародною федерацією Червоного Хреста було створено моніторингову групу, яка мала слідкувати за діяльністю російського Червоного хреста.

Український омбудсмен також зазначив, що передав президенту МФЧХ Кейт Форбс усі підтвердження фактів російських злочинів.

Як Міжнародний Червоний Хрест покриває злочини російського Червоного хреста

Зокрема, у Міжнародній федерації Червоного Хреста визнали окупацію Росією українських територій та підтвердили візити представників російського Червоного Хреста на окуповані території.

РЧХ має працювати тільки на своїй території. Це порушення статуту Федерації з боку РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями", — наголошує Лубінець. Поширити

Окрім цього у звіті не згадувалось про викрадення представниками російського Червоного хреста майна українського Червоного хреста на території окупованого Криму.

Не згадувалось і про участь РЧХ у незаконній депортації українських дітей на територію Росії.

Незважаючи на те, що всі ці дані мала Президент МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться про те, що російський Червоний хрест залишається в МФЧХ, а керівник — у правлінні Федерації, — додає омбудсмен. Поширити

Тому він вирішив проінформувати всіх донорів, які фінансують організацію.

Оскільки вони мають звернути увагу, що дають гроші МФЧХ, яка покриває російські злочини.

При цьому все фінансування Лубінець запропонував перенаправити на український Червоний хрест.