Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Международная федерация Красного Креста отказалась исключать из своего состава отделение Красного Креста в стране-агрессоре РФ.

Как Украина планирует отреагировать на скандальное решение Красного Креста

По словам Лубинца, Украина намерена доказать информацию о решении руководства Красного Креста непосредственно лицам, занимающимся финансированием организации.

Лубинец подчеркнул, что много раз доводил до сведения руководства и представителей Международной федерации Красного Креста информацию о предполагаемых преступлениях представителей российского филиала Красного Креста, требуя проведения расследования и исключения российского Красного Креста из состава организации.

К весне Международной федерацией Красного Креста была создана мониторинговая группа, которая должна была следить за деятельностью русского Красного креста.

Украинский омбудсмен также отметил, что передал президенту МФКК Кейт Форбс все подтверждение фактов российских преступлений.

Как Международный Красный Крест покрывает преступления русского Красного креста

В частности, в Международной федерации Красного Креста признали оккупацию Россией украинских территорий и подтвердили визиты представителей российского Красного Креста на оккупированные территории.

РКХ должна работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями", — отмечает Лубинец. Поделиться

Кроме этого, в отчете не упоминалось о похищении представителями российского Красного креста имущества украинского Красного креста на территории оккупированного Крыма.

Не упоминалось и об участии СЧХ в незаконной депортации украинских детей на территорию России.

Несмотря на то, что все эти данные имела Президент МФКК, они не учтены. В отчете также говорится, что российский Красный крест остается в МФКК, а руководитель — в правлении Федерации, — добавляет омбудсмен. Поделиться

Поэтому он решил проинформировать всех доноров, финансирующих организацию.

Поскольку они должны обратить внимание, что дают деньги МФКК, покрывающей российские преступления.

При этом все финансирование Лубинец предложило перенаправить на украинский Красный крест.