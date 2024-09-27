Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Международная федерация Красного Креста отказалась исключать из своего состава отделение Красного Креста в стране-агрессоре РФ.
Главные тезисы
- Международная федерация Красного Креста отказалась исключать российский филиал, вызвав скандал в отношениях с Украиной.
- Уполномоченный Верховной Рады подчеркнул нарушения территориальной целостности и предполагаемые преступления российского Красного Креста.
- Украина намерена доказать информацию о решениях Красного Креста лицам, финансирующим организацию, и перенаправить финансирование на украинский Красный Крест.
- Международный Красный Крест признал оккупацию Россией украинских территорий, но принял решение покрывать действия российского филиала, вызвав возмущение украинских властей.
- Лубинец обвинил МФКК в поддержке российского Красного Креста, подчеркнув необходимость привлечения внимания к ситуации и переадресации финансирования.
Как Украина планирует отреагировать на скандальное решение Красного Креста
По словам Лубинца, Украина намерена доказать информацию о решении руководства Красного Креста непосредственно лицам, занимающимся финансированием организации.
Лубинец подчеркнул, что много раз доводил до сведения руководства и представителей Международной федерации Красного Креста информацию о предполагаемых преступлениях представителей российского филиала Красного Креста, требуя проведения расследования и исключения российского Красного Креста из состава организации.
К весне Международной федерацией Красного Креста была создана мониторинговая группа, которая должна была следить за деятельностью русского Красного креста.
Украинский омбудсмен также отметил, что передал президенту МФКК Кейт Форбс все подтверждение фактов российских преступлений.
Как Международный Красный Крест покрывает преступления русского Красного креста
В частности, в Международной федерации Красного Креста признали оккупацию Россией украинских территорий и подтвердили визиты представителей российского Красного Креста на оккупированные территории.
Кроме этого, в отчете не упоминалось о похищении представителями российского Красного креста имущества украинского Красного креста на территории оккупированного Крыма.
Не упоминалось и об участии СЧХ в незаконной депортации украинских детей на территорию России.
Поэтому он решил проинформировать всех доноров, финансирующих организацию.
Поскольку они должны обратить внимание, что дают деньги МФКК, покрывающей российские преступления.
При этом все финансирование Лубинец предложило перенаправить на украинский Красный крест.
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