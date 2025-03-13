Лубінець заявив про страту російськими окупантами п'ятьох беззбройних військополонених ЗСУ

Російські окупанти, ймовірно, вбили щонайменше п'ятьох беззбройних українських військових, які потрапили в полон. Відео страти полонених було опубліковане в мережі.

Російські військові стратили 5 військовополонених ЗСУ

У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Як зазначив омбудсмен, на кадрах видно щонайменше п'ятьох, ймовірно, вбитих військовополонених.

Про це повідомляє Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність. Дмитро Лубінець Омбудсмен України

Свідків або тих, хто має інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, просять негайно повідомити про це на "гарячу лінію" омбудсмена України за номером 0800 50 17 20.

Як раніше повідомляв Лубінець, у 2024 році офіційно підтвердили розстріли росіянами 109 українських військовополонених.

За його словами, за попередні роки загалом вдалося зафіксувати 177 випадків вбивств окупантами українських захисників.