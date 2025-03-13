Лубинец заявил о казни российскими оккупантами пятерых безоружных военнопленных ВСУ

Российские оккупанты, вероятно, убили по меньшей мере пятерых попавших в плен безоружных украинских военных. Видео казни пленников было опубликовано в сети.
Главные тезисы
- Вероятно, российские оккупанты убили по меньшей мере пятерых безоружных украинских военных, попавших в плен.
- Дмитрий Лубинец обратился с письмами в ООН и МККК по данному военному преступлению, требуя строгой ответственности для виновных.
- По официальным данным, в 2024 году россияне расстреляли 109 украинских военнопленных, и подтверждены 177 случаев убийств украинских защитников.
Российские военные казнили 5 военнопленных ВСУ
В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Как отметил омбудсмен, на кадрах видно по меньшей мере пятерых, вероятно, убитых военнопленных.
Об этом сообщает Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец сообщил, что направил письма ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано.
Свидетелей или имеющих информацию об указанном факте преступления против украинских военнослужащих просят немедленно сообщить об этом на "горячую линию" омбудсмена Украины по номеру 0800 50 17 20.
Как ранее сообщал Лубинец, в 2024 году официально подтвердили расстрелы россиянами 109 украинских военнопленных.
По его словам, за предыдущие годы удалось зафиксировать 177 случаев убийств оккупантами украинских защитников.
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