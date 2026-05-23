Мадяр підтвердив атаку на фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель РФ — відео

Ти приречений колись затонути, коросто, — не сховаєшся! Фрегат Адмірал Ессен та ракетний носій проєкту 1239 на подушках потрапили у зону ураження під час рейду Птахів СБС на порт Новоросійськ та нафтосховище “Грушовая балка” — найбільше на Кавказі сховище нафти 1,2 млн тонн нафтопродуктів.