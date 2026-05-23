Мадяр підтвердив атаку на фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель РФ — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що протягом минулої ночі під удари воїнів СБС потрапили ворожі фрегат “Адмірал Ессен” та ракетний носій проєкту 1239. Це сталося під час рейду на порт Новоросійськ.

  • СБС атакували найбільше на Кавказі сховище російської нафти.
  • Також підтверджено ураження пункту управління БпЛА в місті Олешки.

Мадяр показав нові результати роботи СБС

Ти приречений колись затонути, коросто, — не сховаєшся! Фрегат Адмірал Ессен та ракетний носій проєкту 1239 на подушках потрапили у зону ураження під час рейду Птахів СБС на порт Новоросійськ та нафтосховище “Грушовая балка” — найбільше на Кавказі сховище нафти 1,2 млн тонн нафтопродуктів.

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

Окрім того, Мадяр опублікував список уражених ворожих цілей у ніч проти 23 травня:

  • ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, рф (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра") — ступінь ураження наразі уточнюється;

  • фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край, рф(1 ОЦ СБС)- ступінь ураження також поки невідома;

  • ЗРК "Оса", м. Донецьк (1 ОЦ СБС) — ліквідовано. Це вже 21 російський ЗРК протягом травня;

  • тилова база та логістичний хаб 6 А ВПС ППО рф, н. п. Ровеньки, Луганська обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра");

  • пункт управління БпЛА, м. Олешки, Херсонська обл. (1 ОЦ СБС);

  • паливозаправники, спецтехніка та ББМ, у ТОТ Запорізької обл. (загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС "NEMESIS");

  • Обидва термінали в Новоросійську «Шесхарис» і нафтосховище Грушова Балка.

Сили оборони здійснили серію успішних ударів по військових цілях РФ

