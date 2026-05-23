Україна уразила нафтовий термінал, нафтобазу та танкер тіньового флоту РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила нафтовий термінал, нафтобазу та танкер тіньового флоту РФ

Генштаб ЗСУ
Сили оборони здійснили серію успішних ударів по військових цілях РФ
Read in English

23 травня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України змогли влучно атакувати російський нафтовий термінал “Шесхарис”, нафтобазу “Грушова” та танкер тіньового флоту ворога — усе це сталося протягом минулої ночі.

Головні тези:

  • “Шесхарис” – один із найбільших нафтових терміналів РФ на Чорному морі.
  • Нафтобаза “Грушова” є ключовою складовою комплексу “Шесхарис”.

Сили оборони здійснили серію успішних ударів по військових цілях РФ

Цього разу під удар України знову потрапив російський нафтовий термінал “Шесхарис”, який знаходиться у Новоросійську, Краснодарський край. Там одразу почалася масштабна пожежа.

Як уже згадувалося раніше, йдеться про один із найбільших нафтових терміналів РФ на Чорному морі. Він також є частиною системи ПАТ “Транснефть”.

Що важливо розуміти, цей об’єкт активно залучений до процес забезпечення російських військ у війні проти України.

Ще однією важливою ціллю для Сил оборони цієї ночі стала перевальна нафтобаза “Грушова” — її також охопила пожежа.

Нафтобаза “Грушова” є ключовою складовою комплексу “Шесхарис” та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня рф. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн м³, — наголошує Генштаб ЗСУ.

Не зміг ворог вберегти від українських ударів і район базування кораблів так званого “тіньового флоту” РФ в акваторії Чорного моря — успішно атаковано танкер CHRYSALIS.

На цьому тлі українські воїни також здійснили атаки на вузли зв’язку росіян у Красноріченському на Луганщині та у Смілому на Запоріжжі.

Ба більше, підтвердженно ураження складу матеріально-технічних засобів у Фролівському, що на Запоріжжі.

На Донеччині уражено склад боєприпасів противника у Пречистівці Донецької області, — додає Генштаб ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Для російського народу війна гряде, війна вдома — глава розвідки Естонії
Каупо Розін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція активно добивається вступу України в НАТО
Пол Йонсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та СБС показали знищення логістики й бази армії РФ на Луганщині — відео
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?