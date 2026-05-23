Украина поразила нефтяной терминал, нефтебазу и танкер теневого флота РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила нефтяной терминал, нефтебазу и танкер теневого флота РФ

Генштаб ВСУ
Силы обороны совершили серию успешных ударов по военным целям РФ
Read in English
Читати українською

23 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли точно атаковать российский нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебазу "Грушова" и танкер теневого флота врага - все это произошло в минувшую ночь.

Главные тезисы

  • "Шесхарис" — один из крупнейших нефтяных терминалов РФ на Черном море.
  • Нефтебаза "Грушова" является ключевой составляющей комплекса "Шесхарис".

Силы обороны совершили серию успешных ударов по военным целям РФ

В этот раз под удар Украины снова попал российский нефтяной терминал "Шесхарис", которые находятся в Новороссийске, Краснодарский край. Там сразу начался масштабный пожар.

Как уже упоминалось ранее, речь идет об одном из крупнейших нефтяных терминалов РФ на Черном море. Он также является частью системы ПАО "Транснефть".

Что важно понимать, этот объект активно вовлечен в процесс обеспечения российских войск в войне против Украины.

Еще одной важной целью для Сил обороны этой ночью стала перевальная нефтебаза "Грушова" — ее также охватил пожар.

Нефтебаза "Грушова" является ключевой составляющей комплекса "Шесхарис" и одним из крупнейших резервуарных комплексов юга России. Общая емкость резервуаров составляет около 1,2–1,4 млн м³, — отмечает Генштаб ВСУ.

Не смог враг уберечь от украинских ударов и район базирования кораблей так называемого "теневого флота" РФ в акватории Черного моря — успешно атакован танкер CHRYSALIS.

На этом фоне украинские воины также совершили атаки на узлы связи россиян в Краснореченском Луганской области и в Смелом Запорожье.

Более того, подтверждено поражение состава материально-технических средств во Фроловском, что на Запорожье.

В Донецкой области поражен склад боеприпасов противника в Пречистовке Донецкой области, — добавляет Генштаб ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Для российского народа война грядет, война дома — глава разведки Эстонии
Каупо Розин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция активно добивается вступления Украины в НАТО
Пол Йонсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и СБС показали уничтожение логистики и базы армии РФ в Луганской области — видео
СБУ
СБУ и СБС продемонстрировали результаты своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?