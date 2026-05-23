Украина поразила нефтяной терминал, нефтебазу и танкер теневого флота РФ

23 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли точно атаковать российский нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебазу "Грушова" и танкер теневого флота врага - все это произошло в минувшую ночь.

Силы обороны совершили серию успешных ударов по военным целям РФ

В этот раз под удар Украины снова попал российский нефтяной терминал "Шесхарис", которые находятся в Новороссийске, Краснодарский край. Там сразу начался масштабный пожар.

Как уже упоминалось ранее, речь идет об одном из крупнейших нефтяных терминалов РФ на Черном море. Он также является частью системы ПАО "Транснефть".

Что важно понимать, этот объект активно вовлечен в процесс обеспечения российских войск в войне против Украины.

Еще одной важной целью для Сил обороны этой ночью стала перевальная нефтебаза "Грушова" — ее также охватил пожар.

Нефтебаза "Грушова" является ключевой составляющей комплекса "Шесхарис" и одним из крупнейших резервуарных комплексов юга России. Общая емкость резервуаров составляет около 1,2–1,4 млн м³, — отмечает Генштаб ВСУ.

Не смог враг уберечь от украинских ударов и район базирования кораблей так называемого "теневого флота" РФ в акватории Черного моря — успешно атакован танкер CHRYSALIS.

На этом фоне украинские воины также совершили атаки на узлы связи россиян в Краснореченском Луганской области и в Смелом Запорожье.

Более того, подтверждено поражение состава материально-технических средств во Фроловском, что на Запорожье.