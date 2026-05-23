Мадяр подтвердил атаку на фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Мадяр подтвердил атаку на фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль РФ — видео

Силы беспилотных систем
Мадяр показал новые результаты работы СБС
Читати українською

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что в минувшую ночь под удары воинов СБС попали вражеские фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный носитель проекта 1239. Это произошло во время рейда на порт Новороссийск.

Главные тезисы

  • СБС атаковали крупнейшее на Кавказе хранилище российской нефти.
  • Также подтверждено поражение пункта управления БПЛА в городе Олешки.

Мадяр показал новые результаты работы СБС

Ты обречен когда-то затонуть, чесотка, — не спрячешься! Фрегат Адмирал Эссен и ракетный носитель проекта 1239 на подушках попали в зону поражения во время рейда Птиц СБС на порт Новороссийск и нефтехранилище "Грушовая балка" — крупнейшее на Кавказе хранилище нефти 1,2 млн тонн нефтепродуктов.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Кроме того, Мадяр опубликовал список всех пораженных вражеских целей в ночь на 23 мая:

  • ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, рф (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра") — степень поражения в настоящее время уточняется;

  • фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, рф(1 ОЦ СБС) — степень поражения также пока неизвестна;

  • ЗРК "Оса", г. Донецк (1 ОЦ СБС) — ликвидирован. Это уже 21 российский ЗРК в течение мая;

  • тыловая база и логистический хаб 6 А ВВС ПВО рф, н. п. Ровеньки, Луганская обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр ССС "Птицы Мадяра");

  • пункт управления БпЛА, г. Олешки, Херсонская обл. (1 ВЦ СБС);

  • топливозаправщики, спецтехника и ББМ, в ВОТ Запорожской обл. (отряд "13" 414 ОБр ССС "Птицы Мадяра, 412 ОБр ССС "NEMESIS");

  • Оба терминала в Новороссийске: «Шесхарис» и нефтехранилище Грушевая Балка.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция активно добивается вступления Украины в НАТО
Пол Йонсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и СБС показали уничтожение логистики и базы армии РФ в Луганской области — видео
СБУ
СБУ и СБС продемонстрировали результаты своей работы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила нефтяной терминал, нефтебазу и танкер теневого флота РФ
Генштаб ВСУ
Силы обороны совершили серию успешных ударов по военным целям РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?