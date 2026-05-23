Мадяр подтвердил атаку на фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль РФ — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что в минувшую ночь под удары воинов СБС попали вражеские фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный носитель проекта 1239. Это произошло во время рейда на порт Новороссийск.
Главные тезисы
- СБС атаковали крупнейшее на Кавказе хранилище российской нефти.
- Также подтверждено поражение пункта управления БПЛА в городе Олешки.
Мадяр показал новые результаты работы СБС
Кроме того, Мадяр опубликовал список всех пораженных вражеских целей в ночь на 23 мая:
ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, рф (9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра") — степень поражения в настоящее время уточняется;
фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, рф(1 ОЦ СБС) — степень поражения также пока неизвестна;
ЗРК "Оса", г. Донецк (1 ОЦ СБС) — ликвидирован. Это уже 21 российский ЗРК в течение мая;
тыловая база и логистический хаб 6 А ВВС ПВО рф, н. п. Ровеньки, Луганская обл. (9 бат "Кайрос" 414 ОБр ССС "Птицы Мадяра");
пункт управления БпЛА, г. Олешки, Херсонская обл. (1 ВЦ СБС);
топливозаправщики, спецтехника и ББМ, в ВОТ Запорожской обл. (отряд "13" 414 ОБр ССС "Птицы Мадяра, 412 ОБр ССС "NEMESIS");
Оба терминала в Новороссийске: «Шесхарис» и нефтехранилище Грушевая Балка.
