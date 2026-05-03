"Мадяр" заявив про початок "травневого ППО-паду" армії РФ — відео

3 травня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді показав відео знищення російських систем ППО на окупованих територіях України.
Головні тези:
- Також українські безпілотники атакували Приморськ у Ленінградській області.
- За перші дні травня вдалося уразити 4 ворожих ППО.
СБС продовжують знесилювати армію РФ
Окрім того, він офіційно підтвердив, що українські безпілотники атакували Приморськ у Ленінградській області.
Також під удари потрапили російські обʼєкти на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей, зокрема:
ЗРГК "Панцир-С1" — Новий Світ, Донеччина;
ЗРК "Тор" — Марківська, Луганщина;
РЛС типу П-18 — Гераськівка, Луганщина;
РЛС типу П-18 — Софіївка, Запоріжжя;
ТПД підрозділу "Рубікон" — Маріуполь;
ТПД підрозділу "Шторм" — Камʼянувате, Донеччина;
телекомунікаційний центр — Маріуполь;
6 комплексів системи контролю повітряного простору;
рембазу росіян — Кадіївка, Луганщина.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-