"Мадяр" заявив про початок "травневого ППО-паду" армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Мадяр" заявив про початок "травневого ППО-паду" армії РФ — відео

Сили безпілотних систем
Мадяр

3 травня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді показав відео знищення російських систем ППО на окупованих територіях України.

Головні тези:

  • Також українські безпілотники атакували Приморськ у Ленінградській області.
  • За перші дні травня вдалося уразити 4 ворожих ППО.

СБС продовжують знесилювати армію РФ

Травневий ППО-пад розпочато: 2 ЗРК, 2 РЛС, 6 СКПП, тпд Рубікону та Шторму, телекомунікаційний центр у Маріуполі, тощо.

Роберт “Мадяр” Бровді

Роберт “Мадяр” Бровді

Командувач СБС України

Окрім того, він офіційно підтвердив, що українські безпілотники атакували Приморськ у Ленінградській області.

Також під удари потрапили російські обʼєкти на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей, зокрема:

  • ЗРГК "Панцир-С1" — Новий Світ, Донеччина;

  • ЗРК "Тор" — Марківська, Луганщина;

  • РЛС типу П-18 — Гераськівка, Луганщина;

  • РЛС типу П-18 — Софіївка, Запоріжжя;

  • ТПД підрозділу "Рубікон" — Маріуполь;

  • ТПД підрозділу "Шторм" — Камʼянувате, Донеччина;

  • телекомунікаційний центр — Маріуполь;

  • 6 комплексів системи контролю повітряного простору;

  • рембазу росіян — Кадіївка, Луганщина.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мадяр розкрив нові колосальні втрати армії РФ після атак СБС — відео
Сили безпілотних систем
СБС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Це якийсь грьобаний сюр". Мадяр відреагував на рішення Трампа атаками на російські НПЗ і нафтобази
Сили безпілотних систем
Мадяр
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Туапсе по-чорнобаївськи, 4.0". Мадяр підтвердив новий діпстрайк у Росії — відео
Сили безпілотних систем
Туапсе знову у вогні - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?