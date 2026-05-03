"Мадяр" заявил о начале "майского ПВО-пада" армии РФ — видео
СБС продолжают обессиливать армию РФ
3 мая командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди показал видео уничтожения российских систем ПВО на оккупированных территориях Украины.

  • Также украинские беспилотники атаковали Приморск в Ленинградской области.
  • За первые дни мая удалось поразить 4 вражеских ПВО.

Майский ПВО-пад начат: 2 ЗРК, 2 РЛС, 6 СКПП, тпд Рубикона и Шторма, телекоммуникационный центр в Мариуполе и т.д.

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий СБС Украины

Кроме того, он официально подтвердил, что украинские беспилотники атаковали Приморск в Ленинградской области.

Также под удары попали российские объекты на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

  • ЗРГК "Панцирь-С1" — Новый Свет, Донетчина;

  • ЗРК "Тор" — Марковская, Луганщина;

  • РЛС типа П-18 — Герасковка, Луганская область;

  • РЛС типа П-18 — Софиевка, Запорожье;

  • ТПД подразделения "Рубикон" — Мариуполь;

  • ТПД подразделения "Шторм" — Каменное, Донетчина;

  • телекоммуникационный центр — Мариуполь;

  • 6 комплексов системы контроля воздушного пространства;

  • рембаза россиян — Кадиевка, Луганщина.

