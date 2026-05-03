"Мадяр" заявил о начале "майского ПВО-пада" армии РФ — видео

3 мая командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди показал видео уничтожения российских систем ПВО на оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Также украинские беспилотники атаковали Приморск в Ленинградской области.
- За первые дни мая удалось поразить 4 вражеских ПВО.
СБС продолжают обессиливать армию РФ
Кроме того, он официально подтвердил, что украинские беспилотники атаковали Приморск в Ленинградской области.
Также под удары попали российские объекты на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.
ЗРГК "Панцирь-С1" — Новый Свет, Донетчина;
ЗРК "Тор" — Марковская, Луганщина;
РЛС типа П-18 — Герасковка, Луганская область;
РЛС типа П-18 — Софиевка, Запорожье;
ТПД подразделения "Рубикон" — Мариуполь;
ТПД подразделения "Шторм" — Каменное, Донетчина;
телекоммуникационный центр — Мариуполь;
6 комплексов системы контроля воздушного пространства;
рембаза россиян — Кадиевка, Луганщина.
