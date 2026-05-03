"Мадяр" заявил о начале "майского ПВО-пада" армии РФ — видео

СБС продолжают обессиливать армию РФ

Майский ПВО-пад начат: 2 ЗРК, 2 РЛС, 6 СКПП, тпд Рубикона и Шторма, телекоммуникационный центр в Мариуполе и т.д. Роберт "Мадяр" Бровди Командующий СБС Украины

Кроме того, он официально подтвердил, что украинские беспилотники атаковали Приморск в Ленинградской области.

Также под удары попали российские объекты на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.