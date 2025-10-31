Мадуро благає Путіна про військову допомогу на тлі загострення відносин зі США

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро попросив у нелегітимного президента РФ Володимира Путіна про військову допомогу, оскільки США посилили тиск на Венесуелу.
Головні тези:
- Ніколас Мадуро просить у Путіна допомоги в модернізації оборонних радарів та постачанні ракет.
- Венесуела також зверталася до Китаю та Ірану з проханням про військову підтримку.
- Усе це відбувається на тлі посиленого тиску США на режим Мадуро.
Мадуро хоче російських ракет: що відомо
Видання з посиланням на внутрішні документи уряду США пише, що Ніколас Мадуро надіслав Володимиру Путіну листа, в якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів і ремонті військової техніки. Також у листі містилося прохання про постачання ракет.
Згідно з тими ж документами, Венесуела зверталася по військову підтримку і до Китаю, і до Ірану.
Мадуро надіслав листа голові КНР Сі Цзіньпіну з проханням про "розширення військового співробітництва", щоб протистояти "ескалації між США і Венесуелою".
Крім того, у документах ідеться про те, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес нещодавно координував відправлення іранського військового обладнання та безпілотників, а також планував візит до Ірану.
Як зазначається в документах американського уряду, Веласкес повідомив неназваному іранському чиновнику, що Венесуелі необхідне "пасивне обладнання виявлення", "глушники GPS" і "дрони з дальністю до 1000 км".
WP звернуло увагу, що 26 жовтня в Каракас прибув російський військово-транспортний літак Іл-76. За день до цього Москва затвердила новий стратегічний договір із Каракасом.
Також у венесуельському штаті Арагуа кілька місяців тому почав працювати завод боєприпасів Калашникова.
При цьому аналітики вважають, що інтерес Москви до підтримки Мадуро вже скоротився. Одна з причин — війна РФ проти України.
Нагадаємо, раніше західні медіа з посиланням на власні джерела написали про те, що США можуть завдати ударів по Венесуелі.
За непідтвердженими даними, Вашингтон планує атакувати військові об'єкти на території Венесуели, які використовуються для контрабанди наркотиків. Також атаки можуть бути спрямовані на порти, аеропорти, військово-морські бази і злітно-посадкові смуги.
WSJ уточнює, що удари можуть початися протягом лічених днів або годин.
