Мадуро благає Путіна про військову допомогу на тлі загострення відносин зі США
Політика
Дата публікації

Мадуро благає Путіна про військову допомогу на тлі загострення відносин зі США

Мадуро
Джерело:  The Washington Post

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро попросив у нелегітимного президента РФ Володимира Путіна про військову допомогу, оскільки США посилили тиск на Венесуелу.

Головні тези:

  • Ніколас Мадуро просить у Путіна допомоги в модернізації оборонних радарів та постачанні ракет.
  • Венесуела також зверталася до Китаю та Ірану з проханням про військову підтримку.
  • Усе це відбувається на тлі посиленого тиску США на режим Мадуро.

Мадуро хоче російських ракет: що відомо

Видання з посиланням на внутрішні документи уряду США пише, що Ніколас Мадуро надіслав Володимиру Путіну листа, в якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів і ремонті військової техніки. Також у листі містилося прохання про постачання ракет.

Згідно з тими ж документами, Венесуела зверталася по військову підтримку і до Китаю, і до Ірану.

Мадуро надіслав листа голові КНР Сі Цзіньпіну з проханням про "розширення військового співробітництва", щоб протистояти "ескалації між США і Венесуелою".

У листі він також попросив китайський уряд прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення, щоб посилити оборонні можливості країни.

Крім того, у документах ідеться про те, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес нещодавно координував відправлення іранського військового обладнання та безпілотників, а також планував візит до Ірану.

Як зазначається в документах американського уряду, Веласкес повідомив неназваному іранському чиновнику, що Венесуелі необхідне "пасивне обладнання виявлення", "глушники GPS" і "дрони з дальністю до 1000 км".

WP звернуло увагу, що 26 жовтня в Каракас прибув російський військово-транспортний літак Іл-76. За день до цього Москва затвердила новий стратегічний договір із Каракасом.

Також у венесуельському штаті Арагуа кілька місяців тому почав працювати завод боєприпасів Калашникова.

При цьому аналітики вважають, що інтерес Москви до підтримки Мадуро вже скоротився. Одна з причин — війна РФ проти України.

Той факт, що ми перекинули понад 10% наших військово-морських сил до Карибського басейну — вже свого роду перемога для Путіна. Наш інтерес, що відновився, до всього, що пов'язано із Західною півкулею, розсіює увагу від України. І це на руку Путіну, — звернув увагу колишній посол США у Венесуелі Джеймс Сторі.

Нагадаємо, раніше західні медіа з посиланням на власні джерела написали про те, що США можуть завдати ударів по Венесуелі.

За непідтвердженими даними, Вашингтон планує атакувати військові об'єкти на території Венесуели, які використовуються для контрабанди наркотиків. Також атаки можуть бути спрямовані на порти, аеропорти, військово-морські бази і злітно-посадкові смуги.

WSJ уточнює, що удари можуть початися протягом лічених днів або годин.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп вже спростував такі чутки.

