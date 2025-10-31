Мадуро умоляет Путина о военной помощи на фоне обострения отношений с США

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро попросил у нелегитимного президента РФ Владимира Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу.

Мадуро хочет российских ракет: что известно

Издание со ссылкой на внутренние документы правительства США пишет, что Николас Мадуро направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники. Также в письме содержалась просьба о поставках ракет.

Согласно тем же документам, Венесуэла обращалась за военной поддержкой и в Китай, и в Иран.

Мадуро направил письмо главе КНР Си Цзиньпину с просьбой о "расширении военного сотрудничества", чтобы противостоять "эскалации между США и Венесуэлой".

В письме он также попросил китайское правительство ускорить производство радиолокационных систем обнаружения, чтобы усилить оборонные возможности страны.

Кроме того, в документах говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников, а также планировал визит в Иран.

Как отмечается в документах американского правительства, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле необходимо "пассивное оборудование обнаружения", "глушители GPS" и "дроны с дальностью до 1000 км".

WP обратило внимание, что 26 октября в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76. Днем ранее Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.

Также в венесуэльском штате Арагуа несколько месяцев назад заработал завод боеприпасов Калашникова.

При этом аналитики полагают, что интерес Москвы к поддержке Мадуро уже сократился. Одна из причин — война РФ против Украины.

Тот факт, что мы опрокинули более 10% наших военно-морских сил в Карибский бассейн — уже своего рода победа для Путина. Возобновившийся наш интерес ко всему, что связано с Западным полушарием, рассеивает внимание от Украины. И это на руку Путину, — обратил внимание бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори.

Напомним, ранее западные медиа со ссылкой на собственные источники написали о том, что США могут нанести удары по Венесуэле.

По неподтвержденным данным, Вашингтон планирует атаковать военные объекты на территории Венесуэлы, используемые для контрабанды наркотиков. Также атаки могут быть ориентированы на порты, аэропорты, военно-морские базы и взлетно-посадочные полосы.

WSJ уточняет, что ушибы могут начаться в течение считанных дней или часов.