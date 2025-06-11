Майже 100 боїв від початку доби — Генштаб оприлюднив зведення щодо ситуації на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 11.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог шість разів йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 11 боєзіткнень, три з яких триває дотепер. Ворог атакував в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Білогорівки та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На Сіверському напрямку противник намагався просунутися у бік Григорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.