Почти 100 боев с начала суток — Генштаб обнародовал сводку насчет ситуации на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Купянском направлении с начала суток враг шесть раз шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка и Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

На Северском направлении противник пытался продвинуться в сторону Григорьевки, получил отпор.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек и Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.