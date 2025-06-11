Почти 100 боев с начала суток — Генштаб обнародовал сводку насчет ситуации на фронте

С начала суток на фронте произошло 99 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- Сводка боевых действий на фронте: за последние сутки произошло 99 столкновений по разным направлениям.
- Украинские защитники успешно отбивают атаки врага и держат оборонительные позиции.
- Российские войска пытались продвигаться в разных районах, однако украинские защитники нанесли им отпор.
Актуальная ситуация на фронте 11 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Купянском направлении с начала суток враг шесть раз шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка и Песчаного.
На Лиманском направлении сегодня произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.
На Северском направлении противник пытался продвинуться в сторону Григорьевки, получил отпор.
На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек и Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Силы обороны успешно остановили девять вражеских атак на Торецком направлении. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.
На Покровском направлении враг 33 раза начинал столкновение разной интенсивности. Наши защитники отразили 31 вражескую атаку, бои продолжаются. Противник нанес авиационные удары по районам Полтавки и Коптевого.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Одрадное, Комар, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья Три вражеских атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении идет четыре боестолкновения вблизи Малиновки, одна атака захватчиков уже отбита.
На Ореховском направлении сегодня враг пытался продвинуться вперед по направлению к Павловке, был остановлен нашими защитниками.
На Приднепровском направлении агрессор провел бесполезную атаку в сторону позиций наших защитников.
На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
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