У першому півріччі цього року частка збиткових організацій у Росії зросла до 30,4%, що є максимумом із 2020 року.
Головні тези:
- Початок 2021 року показав, що майже кожна третя російська компанія стала збитковою, що свідчить про складну економічну ситуацію в країні.
- Найбільші втрати спостерігаються у вугільній галузі, енергетиці та водопостачанні, що підвищує загрозу банкрутства для багатьох компаній.
- Зростання збитковості призводить до скорочення податкових надходжень, меншої інвестиційної активності та підвищення боргового навантаження.
Російська економіка близька до краху
Зокрема за цей період майже 19 тисяч компаній відзвітували про сукупні втрати понад 62 млрд дол.
Для порівняння: у більшості розвинених країн частка збиткових підприємств становить 10–20%.
За даними розвідки, найбільші втрати зафіксовані у вугільній галузі, енергетиці, водопостачанні та утилізації відходів.
Окрім того, під тиском залишаються будівництво й виробництво товарів тривалого користування — від автомобілів до промислового обладнання.
Зростання збитковості скорочує податкові надходження, знижує інвестиційну активність та підвищує боргове навантаження.
