Кожна третя російська компанія стала збитковою

У першому півріччі цього року частка збиткових організацій у Росії зросла до 30,4%, що є максимумом із 2020 року.

Російська економіка близька до краху

Зокрема за цей період майже 19 тисяч компаній відзвітували про сукупні втрати понад 62 млрд дол.

Для порівняння: у більшості розвинених країн частка збиткових підприємств становить 10–20%.

За даними розвідки, найбільші втрати зафіксовані у вугільній галузі, енергетиці, водопостачанні та утилізації відходів.

Окрім того, під тиском залишаються будівництво й виробництво товарів тривалого користування — від автомобілів до промислового обладнання.

Зростання збитковості скорочує податкові надходження, знижує інвестиційну активність та підвищує боргове навантаження.