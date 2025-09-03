Каждая третья российская компания стала убыточной
Каждая третья российская компания стала убыточной

Служба внешней разведки Украины
В первом полугодии этого года доля убыточных организаций в России возросла до 30,4%, что является максимумом с 2020 года.

Главные тезисы

  • В первом полугодии 2021 года каждая третья российская компания стала убыточной, показав максимальный уровень с 2020 года.
  • Самые высокие потери приходятся на угольную отрасль, энергетику и водоснабжение, увеличивая риск банкротства для многих организаций.
  • Рост убыточности приводит к сокращению налоговых поступлений, снижению инвестиционной активности и увеличению долговой нагрузки, что создает угрозу для экономики страны.

Российская экономика близка к краху

В частности, за этот период почти 19 тысяч компаний отчитались о совокупных потерях более 62 млрд дол.

Для сравнения: в большинстве развитых стран доля убыточных предприятий составляет 10–20%.

По данным разведки, самые большие потери зафиксированы в угольной отрасли, энергетике, водоснабжении и утилизации отходов.

Кроме того, под давлением остается строительство и производство товаров длительного пользования — от автомобилей до промышленного оборудования.

Рост убыточности сокращает налоговые поступления, снижает инвестиционную активность и повышает долговую нагрузку.

Это заставляет банки чаще реструктуризировать кредиты и повышает риск банкротств и инфляционного давления — как результат в России ожидается дальнейший рост доли убыточных компаний, — подытожили в СЗРУ.

