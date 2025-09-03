В первом полугодии этого года доля убыточных организаций в России возросла до 30,4%, что является максимумом с 2020 года.
Главные тезисы
- В первом полугодии 2021 года каждая третья российская компания стала убыточной, показав максимальный уровень с 2020 года.
- Самые высокие потери приходятся на угольную отрасль, энергетику и водоснабжение, увеличивая риск банкротства для многих организаций.
- Рост убыточности приводит к сокращению налоговых поступлений, снижению инвестиционной активности и увеличению долговой нагрузки, что создает угрозу для экономики страны.
Российская экономика близка к краху
В частности, за этот период почти 19 тысяч компаний отчитались о совокупных потерях более 62 млрд дол.
Для сравнения: в большинстве развитых стран доля убыточных предприятий составляет 10–20%.
По данным разведки, самые большие потери зафиксированы в угольной отрасли, энергетике, водоснабжении и утилизации отходов.
Кроме того, под давлением остается строительство и производство товаров длительного пользования — от автомобилей до промышленного оборудования.
Рост убыточности сокращает налоговые поступления, снижает инвестиционную активность и повышает долговую нагрузку.
