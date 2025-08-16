Макрон анонсував чергову зустріч Коаліції охочих задля допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" після саміту Трампа й Путіна. Вона запланована на 17 серпня о 15:00 в онлайн-форматі.
Головні тези:
- Еммануель Макрон анонсував зустріч “Коаліції охочих” для обговорення допомоги Україні після зустрічі Трампа та Путіна.
- Зустріч у форматі онлайн запланована на 17 серпня о 15:00 та візьмуть участь Лідери Франції, Великої Британії та ФРН.
Зустріч Коаліції охочих відбудеться 17 серпня
Про це французький лідер повідомив на платформі Х.
Макрон зранку брав участь в координаційній зустрічі з Трампом, Зеленським та іншими європейськими партнерами, під час якої Трамп поінформував усіх про підсумки зустрічі з Путіним на Алясці.
В Єлисейському палаці Суспільному повідомили, що зустріч відбудеться в онлайн-форматі 17 серпня о 15:00. Президент Макрон буде співголовою зустрічі разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Востаннє Коаліція зустрічалася 13 серпня 2025 року.
Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025
At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.…
Згодом європейські лідери заявили про готовність сприяти організації тристороннього саміту за участю України, США та Росії, де можуть зустрітися Зеленський, Трамп та Путін.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-