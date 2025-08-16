Макрон анонсував чергову зустріч Коаліції охочих задля допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" після саміту Трампа й Путіна. Вона запланована на 17 серпня о 15:00 в онлайн-форматі.

Зустріч Коаліції охочих відбудеться 17 серпня

Про це французький лідер повідомив на платформі Х.

Макрон зранку брав участь в координаційній зустрічі з Трампом, Зеленським та іншими європейськими партнерами, під час якої Трамп поінформував усіх про підсумки зустрічі з Путіним на Алясці.

Ми працюватимемо над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції бажаючих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Еммануель Макрон Президент Франції

В Єлисейському палаці Суспільному повідомили, що зустріч відбудеться в онлайн-форматі 17 серпня о 15:00. Президент Макрон буде співголовою зустрічі разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Востаннє Коаліція зустрічалася 13 серпня 2025 року.

Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.



At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Згодом європейські лідери заявили про готовність сприяти організації тристороннього саміту за участю України, США та Росії, де можуть зустрітися Зеленський, Трамп та Путін.