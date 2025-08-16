Макрон анонсував чергову зустріч Коаліції охочих задля допомоги Україні
Макрон анонсував чергову зустріч Коаліції охочих задля допомоги Україні

Emmanuel Macron
зустріч

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" після саміту Трампа й Путіна. Вона запланована на 17 серпня о 15:00 в онлайн-форматі.

Головні тези:

  • Еммануель Макрон анонсував зустріч “Коаліції охочих” для обговорення допомоги Україні після зустрічі Трампа та Путіна.
  • Зустріч у форматі онлайн запланована на 17 серпня о 15:00 та візьмуть участь Лідери Франції, Великої Британії та ФРН.

Зустріч Коаліції охочих відбудеться 17 серпня

Про це французький лідер повідомив на платформі Х.

Макрон зранку брав участь в координаційній зустрічі з Трампом, Зеленським та іншими європейськими партнерами, під час якої Трамп поінформував усіх про підсумки зустрічі з Путіним на Алясці.

Ми працюватимемо над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції бажаючих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

В Єлисейському палаці Суспільному повідомили, що зустріч відбудеться в онлайн-форматі 17 серпня о 15:00. Президент Макрон буде співголовою зустрічі разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Востаннє Коаліція зустрічалася 13 серпня 2025 року.

Згодом європейські лідери заявили про готовність сприяти організації тристороннього саміту за участю України, США та Росії, де можуть зустрітися Зеленський, Трамп та Путін.

