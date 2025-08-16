Макрон анонсировал очередную встречу Коалиции желающих для помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Коалиции желающих" после саммита Трампа и Путина. Она запланирована на 17 августа в 15.00 в онлайн-формате.

Об этом французский лидер сообщил на платформе X.

Макрон утром участвовал в координационной встрече с Трампом, Зеленским и другими европейскими партнерами, в ходе которой Трамп проинформировал всех об итогах встречи с Путиным на Аляске.

Мы будем работать над этим вместе с ними и всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса. Эммануэль Макрон Президент Франции

В Елисейском дворце Общественном сообщили, что встреча состоится в онлайн-формате 17 августа в 15.00. Президент Макрон будет сопредседателем встречи вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. В последний раз Коалиция встречалась 13 августа 2025 года.

Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.



At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Впоследствии европейские лидеры заявили о готовности содействовать организации трехстороннего саммита с участием Украины, США и России, где могут встретиться Зеленский, Трамп и Путин.