Макрон анонсировал очередную встречу Коалиции желающих для помощи Украине
Макрон анонсировал очередную встречу Коалиции желающих для помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Коалиции желающих" после саммита Трампа и Путина. Она запланирована на 17 августа в 15.00 в онлайн-формате.

Главные тезисы

  • Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу 'Коалиции желающих' для помощи Украине после саммита Трампа и Путина.
  • Встреча запланирована 17 августа в 15:00 в онлайн-формате и примут участие лидеры Франции, Великобритании и ФРГ.

Встреча Коалиции желающих состоится 17 августа

Об этом французский лидер сообщил на платформе X.

Макрон утром участвовал в координационной встрече с Трампом, Зеленским и другими европейскими партнерами, в ходе которой Трамп проинформировал всех об итогах встречи с Путиным на Аляске.

Мы будем работать над этим вместе с ними и всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса.

В Елисейском дворце Общественном сообщили, что встреча состоится в онлайн-формате 17 августа в 15.00. Президент Макрон будет сопредседателем встречи вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. В последний раз Коалиция встречалась 13 августа 2025 года.

Впоследствии европейские лидеры заявили о готовности содействовать организации трехстороннего саммита с участием Украины, США и России, где могут встретиться Зеленский, Трамп и Путин.

