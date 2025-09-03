Макрон назвав умову надання Україні гарантій безпеки від Європи

Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з Росією.
Головні тези:
- Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки після укладення мирної угоди з Росією.
- Президент Франції наголосив на готовності Європи дати політичну підтримку у вирішенні конфлікту на сході України.
- Заява Макрона вкрай важлива для забезпечення стабільності та миру в українському регіоні за умови підписання мирної угоди.
Європа надасть Україні гарантії безпеки після мирних домовленостей з РФ
Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
За його словами, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні.
