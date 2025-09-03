Макрон назвав умову надання Україні гарантій безпеки від Європи
Макрон назвав умову надання Україні гарантій безпеки від Європи

Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з Росією.

Головні тези:

  • Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки після укладення мирної угоди з Росією.
  • Президент Франції наголосив на готовності Європи дати політичну підтримку у вирішенні конфлікту на сході України.
  • Заява Макрона вкрай важлива для забезпечення стабільності та миру в українському регіоні за умови підписання мирної угоди.

Європа надасть Україні гарантії безпеки після мирних домовленостей з РФ

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

За його словами, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні.

Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці.

