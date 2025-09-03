Макрон назвав умову надання Україні гарантій безпеки від Європи

Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з Росією.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям. Еммануель Макрон Президент Франції

За його словами, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні.