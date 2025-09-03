Макрон назвал условие предоставления Украине гарантий безопасности от Европы

Европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с Россией.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проделана, и мы сегодня можем сказать: мы готовы оказать политическую поддержку этим договоренностям. Эммануэль Макрон Президент Франции

По его словам, после переговоров в Вашингтоне, союзники готовы идти на обеспечение стабильных условий мира в Украине.