Макрон назвал условие предоставления Украине гарантий безопасности от Европы
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон назвал условие предоставления Украине гарантий безопасности от Европы

Офис президента Эстонии
Макрон
Европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с Россией.

Главные тезисы

  • Европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после заключения мирного соглашения с Россией.
  • Заявление президента Макрона о политической поддержке в урегулировании конфликта на востоке Украины призвано обеспечить стабильность и мир в регионе.
  • Союзники готовы обеспечить стабильные условия мира в Украине, однако отношения между Украиной и Россией зависят от дальнейших действий последней.

Европа предоставит Украине гарантии безопасности после мирных договоренностей с РФ

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проделана, и мы сегодня можем сказать: мы готовы оказать политическую поддержку этим договоренностям.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По его словам, после переговоров в Вашингтоне, союзники готовы идти на обеспечение стабильных условий мира в Украине.

Теперь все зависит от России, готова ли она к условиям, на которых она предлагала мир в Америке.

