Макрон обрав нового прем'єра Франції
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Макрон обрав нового прем'єра Франції

Єлисейський палац
Макрон

 Французький лідер Еммануель Макрон призначив новим прем’єр-міністром республіки Франсуа Байру, який є очільником "Демократичного руху" MoDem.

Головні тези:

  • Франсуа Байру займе посаду після відставки Мішеля Барньє.
  • Останній протримався на цій посаді лише 3 місяці.
  • Байру раніше був відданим соратником Макрона та користується авторитетом серед членів команди президента.

Макрон назвав ім'я нового прем'єра Франції

Що важливо розуміти, 73-річний Франсуа Байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє.

Як відомо, останнього уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправив у відставку вперше з 1962 року. Барньє зміг протриматися на посаді рекордно короткий термін — лише 3 місяці.

Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд, — мовиться в офіційній заяві.

Згідно з даними журналістів, Байру 7 років тому був відданим соратником чинного французького лідера.

Протягом останніх кількох років дистанціювався, проте зберігає авторитет серед членів команди Еммануеля Макрона.

Окрім того, наголошується, що його добре сприймають більшість політичних партій у Національній асамблеї, у тому числі партія Ле Пен "Національне об’єднання".

Згідно з даними журналістів, раніше в Макрона було кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.

Франсуа Байру (Фото: wikipedia.org)

Макрон підтримав Зеленського під час зустрічі з Трампом

Як стверджують інсайдери, що президенти України та Франції були на одній хвилі під час зустрічі в Парижі 7 грудня.

Попри це, вони не хотіли, щоб це виглядало так, ніби вони намагаються загнати Трампа у глухий кут.

Зеленський і Макрон намагалися пояснити новому президенту США, що будь-який тривалий мир вимагатиме від США залишатися "по-справжньому сильними".

Двоє інших співрозмовників заявили, що Макрон використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами.

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