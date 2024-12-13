Макрон обрав нового прем'єра Франції

Макрон назвав ім'я нового прем'єра Франції

Що важливо розуміти, 73-річний Франсуа Байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє.

Як відомо, останнього уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправив у відставку вперше з 1962 року. Барньє зміг протриматися на посаді рекордно короткий термін — лише 3 місяці.

Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд, — мовиться в офіційній заяві. Поширити

Згідно з даними журналістів, Байру 7 років тому був відданим соратником чинного французького лідера.

Протягом останніх кількох років дистанціювався, проте зберігає авторитет серед членів команди Еммануеля Макрона.

Окрім того, наголошується, що його добре сприймають більшість політичних партій у Національній асамблеї, у тому числі партія Ле Пен "Національне об’єднання".

Згідно з даними журналістів, раніше в Макрона було кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.

Франсуа Байру (Фото: wikipedia.org)

Макрон підтримав Зеленського під час зустрічі з Трампом

Як стверджують інсайдери, що президенти України та Франції були на одній хвилі під час зустрічі в Парижі 7 грудня.

Попри це, вони не хотіли, щоб це виглядало так, ніби вони намагаються загнати Трампа у глухий кут.

Зеленський і Макрон намагалися пояснити новому президенту США, що будь-який тривалий мир вимагатиме від США залишатися "по-справжньому сильними".