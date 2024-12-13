Макрон избрал нового премьера Франции
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Макрон избрал нового премьера Франции

Елисейский дворец
Макрон
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Французский лидер Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром республики Франсуа Байру, являющегося главой "Демократического движения" MoDem.

Главные тезисы

  • Франсуа Байру вступит в должность после отставки Мишеля Барнье.
  • Последний продержался на этой должности всего 3 месяца.
  • Байру ранее был верным соратником Макрона и пользуется авторитетом среди членов команды президента.

Макрон назвал имя нового премьера Франции

Что важно понимать, 73-летний Франсуа Байру сменит на этом посту Мишеля Барнье.

Как известно, последнего правительство меньшинства усилиями крайне правых и крайних левых отправило в отставку впервые с 1962 года. Барнье смог продержаться в должности рекордно короткий срок — всего 3 месяца.

Президент Республики назначил Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, — сказано в официальном заявлении.

Согласно данным журналистов, Байру 7 лет назад был преданным соратником действующего французского лидера.

В последние несколько лет дистанцировался, однако сохраняет авторитет среди членов команды Эммануэля Макрона.

Кроме того, указано, что его хорошо воспринимают большинство политических партий в Национальной ассамблее, в том числе партия Ле Пен "Национальное объединение".

Согласно данным журналистов, ранее у Макрона было несколько потенциальных кандидатов на должность премьер-министра, в том числе действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казнев.

Франсуа Байру (Фото: wikipedia.org)

Макрон поддержал Зеленского во время встречи с Трампом

Как утверждают инсайдеры, президенты Украины и Франции были на одной волне во время встречи в Париже 7 декабря.

Несмотря на это, они не хотели, чтобы это выглядело так, будто пытаются загнать Трампа в тупик.

Зеленский и Макрон пытались объяснить новому президенту США, что любой продолжительный мир потребует от США оставаться "по-настоящему сильными".

Два других собеседника заявили, что Макрон использовал встречу, чтобы доказать, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины и что они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с Соединенными Штатами.

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