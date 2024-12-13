Макрон избрал нового премьера Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром республики Франсуа Байру, являющегося главой "Демократического движения" MoDem.
Главные тезисы
- Франсуа Байру вступит в должность после отставки Мишеля Барнье.
- Последний продержался на этой должности всего 3 месяца.
- Байру ранее был верным соратником Макрона и пользуется авторитетом среди членов команды президента.
Макрон назвал имя нового премьера Франции
Что важно понимать, 73-летний Франсуа Байру сменит на этом посту Мишеля Барнье.
Как известно, последнего правительство меньшинства усилиями крайне правых и крайних левых отправило в отставку впервые с 1962 года. Барнье смог продержаться в должности рекордно короткий срок — всего 3 месяца.
Согласно данным журналистов, Байру 7 лет назад был преданным соратником действующего французского лидера.
В последние несколько лет дистанцировался, однако сохраняет авторитет среди членов команды Эммануэля Макрона.
Кроме того, указано, что его хорошо воспринимают большинство политических партий в Национальной ассамблее, в том числе партия Ле Пен "Национальное объединение".
Согласно данным журналистов, ранее у Макрона было несколько потенциальных кандидатов на должность премьер-министра, в том числе действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казнев.
Макрон поддержал Зеленского во время встречи с Трампом
Как утверждают инсайдеры, президенты Украины и Франции были на одной волне во время встречи в Париже 7 декабря.
Несмотря на это, они не хотели, чтобы это выглядело так, будто пытаются загнать Трампа в тупик.
Зеленский и Макрон пытались объяснить новому президенту США, что любой продолжительный мир потребует от США оставаться "по-настоящему сильными".
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