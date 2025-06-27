Макрон попередив про "найгірший сценарій" на Близькому Сході
Категорія
Світ
Дата публікації

Макрон попередив про "найгірший сценарій" на Близькому Сході

Макрон непокоїться через наступні рішення Ірану
Джерело:  BFM TV

На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, найгіршим сценарієм у ситуації з Іраном після американських ударів буде його вихід з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.

Головні тези:

  • Макрон вважає, що удари США по об'єктах ядерної програми Ірану були ефективними.
  • Попри це, проблема досі залишається актуальною.

Макрон непокоїться через наступні рішення Ірану

З заявою з цього приводу президент Франції виступив під час спілкування зі ЗМІ після саміту європейських лідерів у Брюсселі.

Як вважає Макрон, удари Штатів по об’єктах ядерної програми Ірану "мали реальну ефективність”.

А найгіршим сценарієм після цього був би вихід Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

За словами французького лідера, уже незабаром він має намір обговорити цю важливу проблему з кожним із п’яти постійних членів Радбезу ООН.

Макрон підтвердив, що вже встиг поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом.

До словами, саміт Євросоюз закликав Іран і Ізраїль не допустити нової ескалації між ними.

Як вдалося дізнатися іноземним розвідникам, надані, запаси високозбагаченого урану в Ірані в основному не постраждали внаслідок ударів США.

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