Макрон попередив про "найгірший сценарій" на Близькому Сході

На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, найгіршим сценарієм у ситуації з Іраном після американських ударів буде його вихід з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.
Головні тези:
- Макрон вважає, що удари США по об'єктах ядерної програми Ірану були ефективними.
- Попри це, проблема досі залишається актуальною.
Макрон непокоїться через наступні рішення Ірану
З заявою з цього приводу президент Франції виступив під час спілкування зі ЗМІ після саміту європейських лідерів у Брюсселі.
Як вважає Макрон, удари Штатів по об’єктах ядерної програми Ірану "мали реальну ефективність”.
За словами французького лідера, уже незабаром він має намір обговорити цю важливу проблему з кожним із п’яти постійних членів Радбезу ООН.
Макрон підтвердив, що вже встиг поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом.
До словами, саміт Євросоюз закликав Іран і Ізраїль не допустити нової ескалації між ними.
Як вдалося дізнатися іноземним розвідникам, надані, запаси високозбагаченого урану в Ірані в основному не постраждали внаслідок ударів США.
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