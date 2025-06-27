Макрон предупредил о "худшем сценарии" на Ближнем Востоке

По убеждению французского лидера Эмманюэля Макрона, самым плохим сценарием в ситуации с Ираном после американских ударов будет его выход из соглашения о нераспространении ядерного оружия.

Макрон беспокоится из-за следующих решений Ирана

С заявлением на этот счет президент Франции выступил во время общения со СМИ после саммита европейских лидеров в Брюсселе.

Как считает Макрон, удары Штатов по объектам ядерной программы Ирана "имели реальную эффективность".

А самым плохим сценарием после этого был бы выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Эмманюэль Макрон Президент Франции

По словам французского лидера, уже в скором времени он намерен обсудить эту важную проблему с каждым из пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Макрон подтвердил, что уже успел пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.

К слову, саммит Евросоюз призвал Иран и Израиль не допустить новой эскалации между ними.