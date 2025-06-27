Макрон предупредил о "худшем сценарии" на Ближнем Востоке
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон предупредил о "худшем сценарии" на Ближнем Востоке

Макрон беспокоится из-за следующих решений Ирана
Читати українською
Источник:  BFM TV

По убеждению французского лидера Эмманюэля Макрона, самым плохим сценарием в ситуации с Ираном после американских ударов будет его выход из соглашения о нераспространении ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Макрон считает, что удары США по объектам ядерной программы Ирана были эффективными.
  • Несмотря на это, проблема остается актуальной.

Макрон беспокоится из-за следующих решений Ирана

С заявлением на этот счет президент Франции выступил во время общения со СМИ после саммита европейских лидеров в Брюсселе.

Как считает Макрон, удары Штатов по объектам ядерной программы Ирана "имели реальную эффективность".

А самым плохим сценарием после этого был бы выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

По словам французского лидера, уже в скором времени он намерен обсудить эту важную проблему с каждым из пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Макрон подтвердил, что уже успел пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.

К слову, саммит Евросоюз призвал Иран и Израиль не допустить новой эскалации между ними.

Как удалось узнать иностранным разведчикам, предоставленные запасы высокообогащенного урана в Иране в основном не пострадали в результате ударов США.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Турция готова стать посредницей в переговорах США и Ирана
Эрдоган
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ — чем это угрожает миру
Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ — чем это угрожает миру
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет передать Ирану 30 млрд долл на ядерную программу
Иран может получить от США масштабную помощь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?