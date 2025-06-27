Макрон предупредил о "худшем сценарии" на Ближнем Востоке

По убеждению французского лидера Эмманюэля Макрона, самым плохим сценарием в ситуации с Ираном после американских ударов будет его выход из соглашения о нераспространении ядерного оружия.
Главные тезисы
- Макрон считает, что удары США по объектам ядерной программы Ирана были эффективными.
- Несмотря на это, проблема остается актуальной.
Макрон беспокоится из-за следующих решений Ирана
С заявлением на этот счет президент Франции выступил во время общения со СМИ после саммита европейских лидеров в Брюсселе.
Как считает Макрон, удары Штатов по объектам ядерной программы Ирана "имели реальную эффективность".
По словам французского лидера, уже в скором времени он намерен обсудить эту важную проблему с каждым из пяти постоянных членов Совбеза ООН.
Макрон подтвердил, что уже успел пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.
К слову, саммит Евросоюз призвал Иран и Израиль не допустить новой эскалации между ними.
Как удалось узнать иностранным разведчикам, предоставленные запасы высокообогащенного урана в Иране в основном не пострадали в результате ударов США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-