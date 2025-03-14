Марк Карні офіційно склав присягу прем'єра Канади

Новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні 14 березня склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни після відставки Джастіна Трюдо.
Головні тези:
- Марк Карні став новим прем'єр-міністром Канади після відставки Джастіна Трюдо.
- Уряд Марка Карні зберіг значну частину міністрів попереднього уряду, включно з Біллом Блером та Мелані Жолі.
- Новий прем'єр Канади обіцяє зберігати тарифи на американські товари та виступає за незалежність від США.
Карні офіційно став премʼєр-міністром Канади
Церемонія складання присяги відбулась у Рідо-голл — офіційній резиденції генерал-губернатора (представника британського монарха) Канади.
59-річний Карні став першим в історії канадським премʼєр-міністром без політичного досвіду чи досвіду роботи в уряді — до цього він працював у центробанку Канади та Британії, а також позаштатним радником Трюдо.
Разом із Карні складе присягу і його уряд. Більшість міністрів зберегли свої посади, зокрема міністр оборони Білл Блер і міністерка закордонних справ Мелані Жолі.
Марк Карні вступає на посаду прем'єра Канади у розпал торгової війни з США. Раніше він заявляв, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".
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