Марк Карні стане наступником Трюдо на посту прем'єра Канади — що про нього відомо

Колишній керівник Центрального банку Канади Марк Карні отримав найбільшу підтримку від членів керівної Ліберальної партії. Тепер він має стати наступником Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра.

Марк Карні стане прем'єром Канади

59-річний Карні на голосуванні випередив колишню главу Мінфіну Христю Фріланд, яка посіла друге місце в конкурсі, свідчать офіційні результати голосування.

Загалом у голосуванні брали участь трохи більш ніж 150 тис членів партії.

6 січня Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж 9 років перебування на посаді прем'єра Канади. На тлі падіння його рейтингу Ліберальна партія була змушена провести швидкий конкурс на його заміну.

Карні вважають "новачком" у політиці. Раніше він стверджував, що найкраще підходить для відновлення партії та спостереження за торговими переговорами з президентом США Дональдом Трампом, який погрожує додатковими митами. Поширити

Перемога Карні знаменує собою "перший випадок, коли прем'єр-міністром Канади став аутсайдер без реального політичного минулого".

Під час передвиборчої кампанії Карні заявив, що підтримує відповідні мита проти США за принципом "долар за долар", а також скоординовану стратегію стимулювання інвестицій.

Крім того, Карні неодноразово скаржився, що економічне зростання Канади за часів Трюдо було "недостатнім".

Також західні оглядачі зауважують, що перспектива нового старту для Ліберальної партії під керівництвом Карні в поєднанні з митами Трампа та його неодноразовими глузуваннями щодо "анексії Канади як 51-го штату США" призвели до суттєвого відродження стану лібералів у Канаді. Поширити

Карні раніше заявляв, що збирається "повністю зосередитися на тому, щоб повернути нашу економіку на правильний шлях".

Я допомагав долати численні кризи і допоміг врятувати дві економіки. Я знаю, як працює бізнес, і знаю, як змусити його працювати на вас. Марк Карні Канадський політик

Водночас за словами консерваторів між Карні й Трюдо немає великої різниці. Ексглава банку Канади має тісні зв'язки з Трюдо, який у вересні минулого року призначив його головою робочої групи з питань економічного зростання.

Карні працював у Goldman Sachs до того, як приєднався до канадського міністерства фінансів у 2004 році. У 2007 році його призначили головою Банку Канади, і йому швидко довелося мати справу з наслідками світової кризи 2008 року.

У 2013 році Карні обійняв посаду голови Банку Англії, ставши першою людиною, яка очолила два великі центральні банки.