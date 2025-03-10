Марк Карни станет преемником Трюдо на посту премьера Канады — что о нем известно

Бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни получил наибольшую поддержку от членов руководящей Либеральной партии. Теперь он должен стать преемником Джастина Трюдо в должности премьер-министра.
Главные тезисы
- Марк Карни получил поддержку Либеральной партии и стал кандидатом на пост премьера Канады, опередив на голосовании бывшую главу Минфина.
- Он имеет значительный опыт в финансовом секторе, возглавлял Центральный банк Канады и Банк Англии, а также был специальным посланником ООН по климату и финансам.
- Взгляды Карни направлены на восстановление экономики и сохранение интересов Канады в отношениях с США, включая пошлины и инвестиции.
Марк Карни станет премьером Канады
59-летний Карни на голосовании опередил бывшую главу Минфина Христю Фриланд, занявшую второе место в конкурсе, свидетельствуют официальные результаты голосования.
Всего в голосовании принимали участие чуть более 150 тыс. членов партии.
6 января Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более 9 лет пребывания в должности премьера Канады. На фоне падения рейтинга Либеральная партия была вынуждена провести быстрый конкурс на его замену.
Победа Карни знаменует собой "первый случай, когда премьер-министром Канады стал аутсайдер без реального политического прошлого".
Во время предвыборной кампании Карни заявил, что поддерживает соответствующие пошлины против США по принципу "доллар за доллар", а также скоординированную стратегию стимулирования инвестиций.
Кроме того, Карни неоднократно жаловался, что экономический рост Канады во времена Трюдо был "недостаточным".
Карни ранее заявлял, что собирается "полностью сосредоточиться на том, чтобы вернуть нашу экономику на верный путь".
В то же время, по словам консерваторов между Карни и Трюдо, нет большой разницы. Эксглава банка Канады имеет тесные связи с Трюдо, который в сентябре прошлого года назначил его главой рабочей группы по экономическому росту.
Карни работал в Goldman Sachs до того, как присоединился к канадскому министерству финансов в 2004 году. В 2007 году его назначили главой Банка Канады, и ему быстро пришлось столкнуться с последствиями мирового кризиса 2008 года.
В 2013 году Карни занял должность главы Банка Англии, став первым человеком, возглавившим два больших центральных банка.
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