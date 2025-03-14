Марк Карни официально принял присягу премьера Канады

Новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни 14 марта принял присягу и официально стал премьер-министром страны после отставки Джастина Трюдо.
Главные тезисы
- Марк Карни принял присягу и стал новым премьер-министром Канады после отставки Джастина Трюдо.
- Новое правительство сохранило значительную часть министров предыдущего кабинета, включая Билла Блэра и Мелани Жоли.
- Марк Карни обещает сохранить тарифы на американские товары и поддерживать независимость Канады от США.
Карни официально стал премьер-министром Канады
Церемония принесения присяги состоялась в Ридо-Голл — официальной резиденции генерал-губернатора (представителя британского монарха) Канады.
59-летний Карни стал первым в истории канадским премьер-министром без политического опыта или опыта работы в правительстве — до этого он работал в центробанке Канады и Британии, а также внештатным советником Трюдо.
Вместе с Карни принесет присягу и его правительство. Большинство министров сохранили свои должности, в том числе министр обороны Билл Блэр и министерша иностранных дел Мелани Жоли.
Марк Карни вступает в должность премьера Канады в разгар торговой войны с США. Ранее он заявлял, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары, пока американцы "не продемонстрируют уважения".
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