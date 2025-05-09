Марш "правнуків перемоги". У дитсадках Придністровʼя знущаються над дітьми
Категорія
Світ
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Марш "правнуків перемоги". У дитсадках Придністровʼя знущаються над дітьми

Центр протидії дезінформації
У Придністровʼї до російських “шабашів” залучають дітей

Центр протидії дезінформації РНБО України звертає увагу на те, що просто зараз відбувається в окупованому Росією Придністровʼї. Маленьких дітей змушують брати участь у пропагандистських маршах та заходах за вказівкою Кремля.

Головні тези:

  • Росія використовує практику залучення дітей до пропаганди для маніпулювання навіть наймолодшими громадянами не лише своєї країни, але й “ПМР”.
  • Знущання над дітьми в дитсадках є частиною стратегії Кремля у війні проти України.

У Придністровʼї до російських “шабашів” залучають дітей

Варто зазначити, що подібна практика часто використовується Росією, щоб змалечку промивати мізки навіть тим громадянам своєї країни, які ще навіть не вміють говорити.

Країна-агресорка РФ, як окупувала та досі контролює частину Молдови, встановлює там свої правила, проти яких не можуть піти ні діти, ні їхні батьки.

Для пропаганди не буває занадто рано. Марш “правнуків перемоги” влаштували в одному з дитсадків придністровʼя, — зазначає Центр протидії дезінформації.

Дітей виряджають у форму радянських солдатів та змушують їх марширувати зі стягами “ПМР” у руках.

Найцинічнішим є те, що все це відбувається в дитячих садочках.

На цьому тлі варто нагадати, що в Росії багато разів були зафіксовані випадки, коли дітей у садочках змушували допомагати російській загарбницькій армії, до прикладу, плести сітки.

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