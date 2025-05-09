Марш "правнуків перемоги". У дитсадках Придністровʼя знущаються над дітьми

Центр протидії дезінформації РНБО України звертає увагу на те, що просто зараз відбувається в окупованому Росією Придністровʼї. Маленьких дітей змушують брати участь у пропагандистських маршах та заходах за вказівкою Кремля.
Головні тези:
- Росія використовує практику залучення дітей до пропаганди для маніпулювання навіть наймолодшими громадянами не лише своєї країни, але й “ПМР”.
- Знущання над дітьми в дитсадках є частиною стратегії Кремля у війні проти України.
У Придністровʼї до російських “шабашів” залучають дітей
Варто зазначити, що подібна практика часто використовується Росією, щоб змалечку промивати мізки навіть тим громадянам своєї країни, які ще навіть не вміють говорити.
Країна-агресорка РФ, як окупувала та досі контролює частину Молдови, встановлює там свої правила, проти яких не можуть піти ні діти, ні їхні батьки.
Дітей виряджають у форму радянських солдатів та змушують їх марширувати зі стягами “ПМР” у руках.
Найцинічнішим є те, що все це відбувається в дитячих садочках.
На цьому тлі варто нагадати, що в Росії багато разів були зафіксовані випадки, коли дітей у садочках змушували допомагати російській загарбницькій армії, до прикладу, плести сітки.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-