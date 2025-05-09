Марш "правнуків перемоги". У дитсадках Придністровʼя знущаються над дітьми

Центр протидії дезінформації РНБО України звертає увагу на те, що просто зараз відбувається в окупованому Росією Придністровʼї. Маленьких дітей змушують брати участь у пропагандистських маршах та заходах за вказівкою Кремля.

У Придністровʼї до російських “шабашів” залучають дітей

Варто зазначити, що подібна практика часто використовується Росією, щоб змалечку промивати мізки навіть тим громадянам своєї країни, які ще навіть не вміють говорити.

Країна-агресорка РФ, як окупувала та досі контролює частину Молдови, встановлює там свої правила, проти яких не можуть піти ні діти, ні їхні батьки.

Для пропаганди не буває занадто рано. Марш “правнуків перемоги” влаштували в одному з дитсадків придністровʼя, — зазначає Центр протидії дезінформації. Поширити

Дітей виряджають у форму радянських солдатів та змушують їх марширувати зі стягами “ПМР” у руках.

Найцинічнішим є те, що все це відбувається в дитячих садочках.

На цьому тлі варто нагадати, що в Росії багато разів були зафіксовані випадки, коли дітей у садочках змушували допомагати російській загарбницькій армії, до прикладу, плести сітки.